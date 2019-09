Roma Nuove residenze per le persone anziane | al via percorso di sperimentazione

Nuove tecnologie - sicurezza del territorio e gestione delle emergenze : il 14 settembre l’esercitazione “Artena 2019” a Roma : Sabato 14 settembre 2019, dalle 08.00 CEST alle ore 18.00 CEST si terrà l’esercitazione “Artena 2019” presso l’Aviosuperficie Artena – MRXM+79 Lariano, Città Metropolitana di Roma, destinata soprattutto a continuare la sperimentazione del progetto “LiFE” per lo streaming delle immagini da drone verso le Centrali Operative istituzionali (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Comando Nazionale Vigili del ...

Migranti - Roma tratta con Bruxelles per nuove regole : Conte lavora con Viminale e Farnesina per superare il trattato di Dublino attraverso l'apertura di un dialogo con la Ue

Casting di Cineworld Roma per nuove produzioni e di Musical Mood Company : Sono attualmente in corso le selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per la realizzazione di nuove produzioni in ambito cinematografico e televisivo. Sono inoltre aperte le selezioni di Musical Mood Company per cantanti, ballerini/e, attori per un Musical e un web contest. Cineworld Roma Selezioni aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film da girarsi nella Capitale nel prossimo mese di settembre. A tale ...

Terremoto : nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Carabiniere ucciso a Roma - nuove tracce ematiche nella stanza dell’hotel Le Meridien. Verifiche dei Ris sulle impronte di Natale Hjorth : nuove tracce di sangue presenti su diversi oggetti e indumenti all’interno della stanza e alcune impronte digitali “da verificare”. Elementi che, se confermati, confermerebbero il coinvolgimento di Gabriele Natale Hjorth nel concorso in omicidio e gran parte della ricostruzione operata dai pm. I carabinieri del Ris hanno rinvenuto decine di reperti durante le loro 5 ore di sopralluogo all’interno della stanza 109 ...

Roma - sulle bancarelle nuove tensioni Raggi-Di Maio. Il ministro chiede lo stop del piano decoro - ma la sindaca tira dritto : Virginia Raggi tira dritto sulla delocalizzazione delle “bancarelle“. Nonostante la richiesta del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio di sospendere il “piano decoro” del Comune di Roma, la sindaca non ha intenzione di cedere un millimetro. Uno “scontro istituzionale” che le parti ufficialmente negano, e che è tutto interno al M5S, visto che il vicepremier è anche il capo politico pentastellato. ...

Raggi contro Tav : io sono per opere utili - diano soldi a Roma per nuove metro : Roma – “La Tav? Io sono per le grandi opere utili. Noi continuiamo a lavorare sulla metro C, faremo anche la metro D: se a Roma vogliono dare i miliardi che servono per la Tav, ci facciamo altre linee di metropolitana. Siamo contentissimi. Servono le opere utili, non quelle inutili”. Lo dice il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad Agora’ su Raitre. L'articolo Raggi contro Tav: io sono per opere utili, diano soldi a Roma ...