Green Day tornano con Father of all | 10 giugno tour a Milano

I Green Day saranno in concerto in Italia a giugno per presentare il nuovo album "Father Of All…" : Sono tornati!

Green Day a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : I Green Day a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia. Era attesa una grande notizia alle ore 18.00 di oggi e in modo puntuale è stata svelata: si tratta delle date del tour mondiale dei Green Day che farà tappa anche in Italia per un unico evento atteso a Milano. Vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella mitica Rock and Roll Hall of Fame, i Green Day annunciano ai fan Italiani che il 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro ...

Green Day - Fall Out Boy e Weezer per Hella Mega Tour - il tour congiunto che passa per l’Europa : Il grande progetto coinvolgerà tre delle band internazionali più amate, riunite sul palco per Hella Mega tour. Green Day in tour in Europa con Fall Out Boy e Weezer: le voci delle scorse settimane sembrano poter giungere a conferma ufficiale. Hella Mega tour è il nome del progetto innovativo che prenderà il via nel 2020 per portare i tre gruppi sui palchi dell'America e dell'Europa. In Italia potrebbe essere attesa una tappa estiva, in uno ...

