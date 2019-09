Di Maio prova a controllare anche Gualtieri

Governo - per Di Maio ipotesi Farnesina : Conte prova a ?risarcirlo? : ROMA Alla fine tutti tirano un sospiro di sollievo quando Luigi Di Maio si mette davanti ad una telecamera e, in diretta social, annuncia il suo passo indietro da vicepremier. Nella parole del leader...

Di Maio alza la voce per provare a tornare al centro della scena : Forse non è ancora “il momento di una nuova stagione”. Forse per far partire “un’ampia stagione riformatrice, di rilancio e di speranza, che offra al Paese risposte e anche certezze”, manca ancora qualcosa. Perché la sicurezza mostrata da Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente S

Crisi - Marcucci : “Di Maio vicepremier? Impossibile”. Poi prova a correggere : “Non lo so” : “Lo schema con Di Maio vicepremier? Impossibile“. A diro, all’uscita dal Nazareno, il capogruppo del Pd in Senato, Andrea Marcucci, che poi ha provato a correggersi: “Non lo so, non parlo di queste cose. Affrontiamo i contenuti”. Il riferimento è alla possibilità del capo politico del M5s direstare vicepresidente del Consiglio in un eventuale governo guidato da Giuseppe Conte. Video realizzato con immagini ...

Governo - la cena Di Maio-Zingaretti per trattare sul premier. Salvini ci riprova - il leghista Centinaio : “Rifacciamo il contratto” : Il primo passo è stato fatto: si sono visti i capigruppo per parlare di programma, c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E ora, anche se il tempo corre, la trattativa entra nel vivo. Se sui temi non ci sono “ostacoli insormontabili”, a creare più problemi è ancora il nome del premier che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. I 5 stelle hanno messo sul tavolo la riconferma di Giuseppe Conte, ma ...

Renzi a Gentiloni : «Ha provato a far saltare l’intesa col M5S» Di Maio : guerre di audio ma conta taglio dei parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme alle elezioni»

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di governo - M5s cauto a prova dialogo con Pd. Di Maio e Conte riferimenti : E' stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'e' chi sostiene che si tratti della quasi totalita' degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. In queste ore, il segretario ...

Di Maio si sfoga con i militanti : «Lega insopportabile. Siri? Provava business con la mafia» : Parole forti quelle pronunciate da Luigi Di Maio nel corso di un incontro a porte chiuse con gli attivisti M5S a Cosenza: l'audio è stato pubblicato dalla testata LaCnews24. Riferimenti...

M5S - Di Maio in crisi prova a ripartire da Napoli : domani il convegno all'Università Federico II : Il Movimento Cinquestelle prova a uscire dall'angolo in cui è stato confinato dalla dialettica interna al governo con la Lega. In che modo? Puntando su Napoli e dotandosi di...

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,

M5s - gli iscritti approvano tutte le modifiche proposte da Di Maio : passa anche il “Mandato Zero”. Espresse 123mila preferenze : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato tutte le cinque proposte di modifica all’organizzazione del partito proposte da Luigi Di Maio e messe al voto sulla piattaforma Rousseau, compresa la novità del cosiddetto “Mandato Zero” per consiglieri comunali e provinciali. In totale, sono state oltre 123mila le preferenze Espresse per tutti i cinque quesiti messi al voto dal capo politico, come annunciato sul Blog delle ...

Caso Siri - Di Maio : “Arata ha provato a manipolare la mia nomina a ministro. Fatto gravissimo” : "Sono tranquillo perché il M5S ha bloccato gli emendamenti sull’eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri. Ma se qualcuno ha provato a controllare e sabotare l’azione di M5s al governo vogliamo massima chiarezza": così Luigi Di Maio commenta le ultime novità del Caso Siri.Continua a leggere