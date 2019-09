Bolletta gas e PDR errato | quando va pagata e come modificare

Aumento Bolletta luce e gas a settembre : perché il prezzo metano cala : Aumento bolletta luce e gas a settembre: perché il prezzo metano cala Aumento della bolletta luce e gas: è sempre un incubo per i contribuenti sentire queste parole, soprattutto dopo che si è rientrati dalle vacanze e si è già speso tanto. Ma in Italia il miracolo (al contrario) si fa sempre vedere: anche quando cala il prezzo del metano, la bolletta non accenna a diminuire. Stando a un articolo scritto da Sandra Riccio per La Stampa, le ...