“31 morti” Batterio killer | allarme in Italia | “Tutti devono sapere”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) IlNew Delhi fa sempre più paura in Toscana perché sono salite a 31 le morti provocate dal virus. È quanto si apprende dall’Agenzia regionale di sanità Ars. Tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019, scrive il Messaggero, in Toscana il, che nei pazienti con sepsi ha una mortalità del 40%, è stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi.Tra questi ci sono stati 31 decessi ma, è stato spiegato da fonti della Regione, questo non vuole dire, al momento, che ci sia un nesso causale automatico con la presenza del ceppo batterico: l’infezione potrebbe essere una concausa o non aver provocato la morte. Sono invece 708, al 31 agosto, i portatori del ceppo batterico ricoverati negli ospedali toscani, sui quali sono state applicate misure igieniche di contenimento. Da stamani, sul sito dell’Ars è pubblicato il monitoraggio sulla diffusione delNdm ...

Piero42395724 : RT @NoiconSalviniSp: Batterio New Delhi, già 31 morti in Toscana: “I cittadini devono sapere” - CarlotNospam : RT @francescatotolo: Il batterio #NewDelhi, che sta facendo vittime in #Toscana (31 morti probabili in 10 mesi) fu isolato per la prima vol… -