Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Ventisette, inclusa la presidentevon derche ha nominato l’olandese Frans Timmermans vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per il Patto verde con delega al Clima. Oltre a lui, l’ex ministra della Difesa tedesca ha scelto per il ruolo di vicepresidente esecutivo anche la danese Margrethe, riconfermata alla Concorrenza con delega al digitale, e il lettone Valdis Dombrovskis, che tornerà ad essere vicepresidente per le politiche economiche europee, con delega ai servizi finanziari e lavorerà a stretto contatto con il, titolare degli Affari economici. Ecco i 27 membri della nuova Commissione europea in carica fino al 2024, dove la Germania è rappresentata dalla sua presidente. L'articolo Ue, ladidavon der: da, tutte le deleghe proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #Ue, @PaoloGentiloni nominato agli Affari economici. #VonderLeyen: 'Voglio una commissione flessibile e agile. Pr… - ItalyinEU : La Presidente eletta della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato la sua nuova squadra e la distrib… - TutteLeNotizie : Ue, la squadra di commissari scelta da Ursula von der Leyen: da Vestager a Gentiloni, tutte… -