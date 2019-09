Fonte : agi

(Di martedì 10 settembre 2019)a Ue l'non avràsul Patto di Stabilità e "suglini è pronta ad abbattersi una vera e propria manovra lacrime e sangue". A paventarlo è Renato, deputato e responsabile economico di Forza. "La notizia dell'instaurazione del governo giallorosso e della nomina di Paolo Gentiloni a commissario europeo, che ha immediatamente proposto la revisione del Patto di Stabilità e Crescita e un allentamento delle politiche fiscali comunitarie, attualmente orientate alla sobrietà di bilancio - ha spiegatoin una nota - sta cominciando a creare i primi malumori nelle cancellerie europee dove governa il Partito Popolare Europeo. Proprio oggi, infatti, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, autorevole membro del PPE, ha scritto su Twitter che l'Austria 'non è disposta a pagare i debiti ...

fisco24_info : Secondo Brunetta l'Italia non otterrà nessuna maggiore flessibilità dall'Ue: Dalla Ue l'Italia non avrà nessuna mag… - Annaros56544584 : RT @aru_giovanni: @petra_romano Faccio fatica a capire Berlusconi e anche Brunetta. Non fanno altro che ripetere ossessivamente che Salvini… - Moreno01720679 : RT @aru_giovanni: @petra_romano Faccio fatica a capire Berlusconi e anche Brunetta. Non fanno altro che ripetere ossessivamente che Salvini… -