‘Roma Run for Peace’ | Sos villaggi bambini | iscrizione a sostegno progetti

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma – Il 22 settembre torna a Roma Run for Peace, la 5 km non competitiva parallela alla Rome Half Marathon Via Pacis. Come lo scorso anno, Sosdeisara’ partner sociale e parte della quota diservira’ a sostenere ia favore die madri vittime di violenza domestica. La presenza dell’organizzazione sara’ tangibile grazie a un punto informativo presso ilo Rome Half Marathon situato alla Casa delle Armi di via dei Gladiatori al Foro Italico. Si puo’ correre o camminare. L’importante e’ partecipare per portare il proprio messaggio di pace, non violenza, integrazione e condivisione. La corsa non agonistica si snodera’ lungo le vie del centro storico a partire da via della Conciliazione. Il fischio di inizio e’ fissato alle 9.20 del mattino. La Rome Half Marathon e’ ...

