Papa: xenofobia è una malattia umana

"Tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace,disse unprima di me". Così Bergoglio di ritorno dall'Africa:"Le guerre fanno guadagnare le persone che non vogliono l'umanità".? "Una,non solo dell'Africa.I muri lasciano fuori tanta gente, chi resta dentro i muri rimane solo e alla fine della storia sconfitti per le invasioni potenti". Poi,"Viviamo un inverno demografico gravissimo in Europa" la cui origine "è il benessere" mentre "l'Africa è vita". Giovani e famiglie: "Lo Stato se ne prenda cura".(Di martedì 10 settembre 2019)