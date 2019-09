Morgan | vivo in uno sgabuzzino a ChinaTown a Milano con un sacco di insetti

Morgan senzatetto a Milano dopo lo sfratto : "Vivo a Chinatowin in uno sgabuzzino tra gli insetti" : Morgan, durante la trasmissione I lunatici di Radio 2, parla della sua nuova vita da senzatetto. Mesi fa infatti è stato sfrattato, e ora non se la passa benissimo. "La mia casa era un’installazione. La mia casa è stata svenduta a 200mila euro quando ha come valore di mercato 700mila euro. È stata c

Morgan : “Ora vivo tra gli insetti in uno sgabuzzino a China Town. Sto molto male - non sono più lo stesso” : “Sto molto male, non sono più lo stesso. Uno non ci pensa, ma quello che mi è successo equivale a uno stupro. È identico”. Due mesi dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza, Morgan è tornato a parlare della sua situazione e non ha usato mezzi termini per spiegare quello che prova. “La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi – ha raccontato Marco Castoldi a I ...