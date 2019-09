Lucca | pane ammuffito ai pazienti ricoverati in ospedale

Fonte : fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019) La denuncia è arrivata da alcunidell'San Luca diche alcune sere fa a cena hanno ricevuto - tra le altre cose - delle fette di. La direzione sanitaria ha avviato un'indagine interna e inviato una lettera di richiamo alla ditta fornitrice.

