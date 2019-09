Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) “Cosa penso di Salvini? Chein culo“. “Vergognati, io mi alzo e me ne vado”. Duro scontro a L’Aria che tira, su La7, tra l’economista Giulianoe il deputato della Lega, Massimo, da sempre critico nei confronti della Lega, si è detto soddisfatto della formazione del nuovo governo che scongiura un esecutivo guidato da Salvini e che, a suo dire, porterebbe a effetti negativi in campo economico-finanziario. “Questo sarebbe il democratico?” ha domandato. “Se non chiede scusa me ne vado”. Alla fine l’economista ha ribadito il suo “disgusto” nei confronti dell’ex ministro dell’Interno e il deputato leghista è rimasto in studio. Video La7 L'articolo La7,vs: “Salviniin culo”. “Vergognati, me ...

MorenaS64186725 : RT @La7tv: #lariachetira Giuliano Cazzola: 'Solo per aver mandato a quel Paese Salvini abbiamo già guadagnato 2 o 3 miliardi' - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Giuliano Cazzola: 'Solo per aver mandato a quel Paese Salvini abbiamo già guadagnato 2 o 3 miliardi' - TutteLeNotizie : La7, Cazzola vs Bitonci: “Salvini deve andare a fare in culo”. “Vergognati, me ne vado” -