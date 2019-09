Incidenti in Montagna | escursionisti bloccati in alta Valle Soana | recuperati nella notte

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019)i due– un 30enne e un 42enne – rimastiieri in: il soccorso alpino li sta portando a. Sono entrambi in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato ieri sera, quando i due, dalla Cima Fer (2.600 metri di altezza), non sono più riusciti a fare ritorno a. Le squadre hanno impiegato oltre tre ore di salita per raggiungerli, dovendo compiere l’ultimo tratto in arrampicata. L’intervento è stato immediato anche a causa delle condizioni meteo in peggioramento. L'articoloininMeteo Web.

