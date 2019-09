Gazzetta | Napoli in difficoltà in attacco | Ancelotti si affida Mertens e Callejon

Gazzetta : nella classifica monte ingaggi il Napoli è quinto con 103 milioni : Napoli quinto nella classifica sui monte ingaggi pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo le spese dei club di Serie A sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, colpa dell’effetto Ronaldo. L’arrivo del campione portoghese infatti ha fatto in modo di livellare verso l’altro i compensi dei calciatori. nella top undici dei calciatori più pagati del nostro campionato il club di De Laurentiis ...

Lozano-Napoli - Gazzetta : Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1' : Lozano-Napoli, La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena sul messicano, dal momento in cui ha colpito Giuntoli, alle intenzioni di Ancelotti Lozano-Napoli, Gazzetta: Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1′. La rosea descrive i momenti che hanno portato il club azzurro a decidere di fare l’ acquisto più costoso dell’ era De Laurentiis, fino ai piani del tecnico, deciso a ...

Gazzetta – Llorente-Napoli amore a prima vista. E spunta la gara del possibile debutto : Llorente-Napoli amore a prima vista. La Gazzetta dello Sport scrive sull’ impatto dello spagnolo con Partenope. E spunta la gara del possibile debutto Llorente-Napoli amore a prima vista. L’ impatto dello spagnolo con Partenope è stato senz’ altro positivi, con calore e affetto dei tifosi, oltre al panorama mozzafiato che abbraccerà l’ attaccante e la sua famiglia dalla finestra della futura abitazione di Posillipo. ...

Gazzetta : “Di Lorenzo ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti. Ora ha un sogno”. Il retroscena : La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena su Giovanni Di Lorenzo che ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti ed ora ha un sogno Giovanni Di Lorenzo è arrivato Napoli in sordina, come primo acquisto, pagato meno di dieci milioni di euro. Ad accogliere l’ esterno arrivato via Empoli, tanto scetticismo ed un po’ di indifferenza. E invece Giovanni Di Lorenzo ha saputo conquistare prima la fiducia di Ancelotti, ...

Gazzetta : Tonelli (molto probabilmente) fuori dalla lista Uefa del Napoli : Stasera il Napoli dovrà presentare la lista Uefa per la Champions. Con le partenze all’ultimo momento di Chiriches e Verdi, scrive la Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità resterà fuori Tonelli, che alla fine è rimasto a Napoli. I 3 portieri che saranno nella lista di Ancelotti sono Meret, Ospina e Karnezis). In elenco 9 difensori: Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto, Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Ghoulam e Mario Rui. 5 i ...

Gazzetta su Llorente al Napoli : Colpo over 30 non si era mai visto : ADL convinto da 2 aspetti : Llorente al Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ingaggiare un calciatore over 30 Llorente al Napoli: Colpo over 30 non si era mai visto: ADL convinto da 2 aspetti. Così l’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega le trame che hanno portato al Colpo Fernando Llorente per il club partenopeo. “Ecco il fatto nuovo in casa Napoli. Arriva un giocatore ...

Gazzetta : il Napoli chiude il mercato in passivo di 54 milioni. Solo Inter e Milan “più spendaccioni” : Sui social (e non Solo) riparte la giornata dell’odio contro De Laurentiis. I tifosi (ops, seguitori) si stracciano le vesti per Simone Verdi; d’altronde si disperarono per il mancato arrivo di Soriano, quindi tutto è lecito. Un mercato, quello del Napoli, che è stato a nostro avviso ottimo entrata in uscita; meno coraggioso in uscita. Il punto non è il cacc’e sorde ma sono discorsi inutili. Meglio soffermarsi su quanto scritto ...

Gazzetta : l’arrivo di Llorente dimostra che con Ancelotti la mentalità del Napoli è cambiata : Hanno sempre fatto clamore i passaggi di giocatori del Napoli alla Juve, scrive la Gazzetta (vedi Higuain, tra gli altri). Stavolta, invece, nel caso di Fernando Llorente, il cammino è inverso. L’attaccante però, in mezzo, ha vissuto tanto altro. Ecco perché i tifosi del Napoli lo hanno accolto con entusiasmo, mentre quelli bianconeri hanno dimostrato un po’ di delusione, a leggere i commenti sui social. Llorente ha una lunga ...

Gazzetta : il Napoli ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi di mercato : Il Napoli ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi di mercato, scrive la Gazzetta dello Sport. Solo Pepè è sfumato, finito all’Arsenal per 80 milioni di euro per le richieste esagerate dei suoi agenti. Ma Lozano non può essere considerato un ripiego. Commissioni comprese è costato 50 milioni cosa che lo rende l’acquisto più costoso dell’epoca De Laurentiis. Di Lorenzo, Manolas, Elmas e Llorente sono stati espressamente richiesti da ...

Gazzetta : Chi farà spazio a Lozano? Sale la concorrenza in casa Napoli : La stampa messicana ha celebrato il debutto (con gol) di Lozano in maglia azzurra, lo abbiamo scritto. Il suo esordio è stato importante, scrive la Gazzetta dello Sport. E’ riuscito, in una partita pazza come quella di sabato sera, ad aiutare la squadra a rimontare i 3 gol subiti nella prima fase di gioco. Ha messo ordine nel reparto offensivo giocando dietro la prima punta e ha fatto arrivare a Fabian Ruiz palloni che prima non erano mai ...

Gazzetta : Higuain e Koulibaly - protagonisti di Juve-Napoli : Il Pipita riceve spalle alla porta, lascia KK a guardare e calcia forte, sotto la traversa Il film della partita, secondo la Gazzetta dello Sport, ha avuto due protagonisti Higuain e Koulibaly. I due ex compagni di sono trovati opposti in più di un’occasione ed entrambi hanno firmato il destino di Juve-Napoli, nel bene e nel male Higuain che in carriera ha segnato per il Napoli di Sarri contro la Juve, poi per la Juve contro il Napoli ...

Gazzetta : “Il campionato non è nato morto. Il Napoli ha capito che serve fame per battere le Juve» : Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport scrive che da Torino arriva la notizia che il campionato non è nato morto. E scrive: «Il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, ...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...

Gazzetta : Chiriches al Sassuolo - il Napoli chiede 10 milioni - gli emiliani ne offrono 9 - 5 : Ultimi dettagli per la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Chiriches secondo la Gazzetta dello Sport. Anche se dopo Defrel il rumeno sarebbe solo un rinforzo per la squadra di De Zerbi, il Sassuolo continua a volerlo e lui a voler andare. Il Napoli chiede 10 milioni, il Sassuolo ne ha messi sul piatto 9 (2,5 di prestito e 6,5 di obbligo di riscatto). Oggi il d.s. azzurro Giuntoli vedrà l’a.d. degli emiliani Carnevali per trovare l’accordo ...