Adolescente uccide tutta la famiglia Morti anche i 3 fratelli piccoli

(Di martedì 10 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Un quattordicenne di Alkmont, in Alabama, ha uccisola suaa colpi di pistola. Nella strage sono, oltre al padre e la matrigna,i treni più. L'accusa è di pluriomicidio colposo Un ragazzo di 14 anni ha uccisola sua. Tra le vittime della strage,i 3ni più. Uno sterminio in piena regola. Così Mason Sisk, un 14enne di Alkmont, in Alabama, ha ucciso tutti i membri della sua. Stando a quanto riporta The New York Times, dopo aver commesso l'omicidio, l'avrebbe telefonato al 911 fingendo di aver sentito degli spari provenire dal piano superiore della casa in cui viveva insieme alla sua. Ma la realtà sarebbe stata ben diversa dalla versione fornita dal giovane agli agenti. A ventiquattro ore dalla tragedia, il quattordicenne ha gettato giù la maschera ...

