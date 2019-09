US Open – Medvedev lascia New York con il sorriso | “partita indimenticabile Nadal?

Us Open - Nadal batte Medvedev in finale e vince il suo 19esimo Slam dopo essersi fatto rimontare 2 set di vantaggio : “Potevo perderla” : Sembrava una finale da concludersi in tre set dominati, si è trasformata invece in una delle vittorie più difficili della carriera. Rafael Nadal vince gli Us Open per la quarta volta in carriera (dopo i successi del 2010, 2013 e 2017) e conquista il suo 19esimo Slam. Nella finale di Flushing Meadows il maiorchino ha battuto il russo Daniil Medvedev per 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 al termine di una sfida dai mille colpi di scena. Per il 33enne di Manacor ...

US Open 2019 : Rafael Nadal trionfa piegando Daniil Medvedev dopo quasi cinque ore di epica battaglia! : Al termine di una finale straordinaria durata quasi cinque ore lo spagnolo Rafael Nadal conquista per la quarta volta lo US Open battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Medvedev entra in campo molto più tonico e Nadal deve salvare una palla break già nel primo game, oltretutto subito prima, sul 30-40 e servizio, gli viene dato un warning per aver oltrepassato il tempo limite prima di effettuare la battuta, nel ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : Re Rafa conquista il 19° Slam - il 4° a NY! Onore allo Zar Daniil! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUINTO SET 6-4 È FINITA!!! È FINITA! RafaEL NADAL BATTE DANIIL MEDVEDEV E conquista IL QUARTO US Open IN CARRIERA! AD-40 MATCH POINT! SMORZATA PAZZESCA CON TUTTO LO STADIO A FAVORE! 40-40 Nadal stavolta attacca e il lob di Medvedev è lungo: parità! 30-40 STECCA NADAL! STECCA NADAL! PALLA BREAK MEDVEDEV! Incredibile partita…sembrava finita appena 3 game fa. 30-30 Nadal segue a rete ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 5-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : il russo recupera un break! Lo spagnolo può ancora chiudere il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 CHE PUNTO DI NADAL! BACK MIRACOLOSO! Medvedev attacca senza pietà ma lo spagnolo lo passa con un colpo della disperazione. 0-15 Rovesci lungolinea del russo! 5-4 A rete Medvedev! Dopo il cambio campo, Nadal potrà ancora servire per il match! Partita tragicomica! AD-40 ancora un vincente al servizio per il russo. 40-40 Scappa via il diritto al #4 al mondo. AD-40 13° ace per il russo ormai ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 5-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : doppio break di Rafa! Lo spagnolo può chiudere il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e smash! Medvedev ci crede. 5-3 INCREDIBILE! doppio FALLO PER NADAL! break MEDVEDEV! Il maiorchino, che non protesta, punito per time violation e privato della prima di servizio, sbaglia la seconda. 30-40 PALLA break MEDVEDEV! Incredibile sull’Arthur Ashe! Il russo spinge e colpisce le righe: Nadal è stremato. 30-30 Contropiede fallito da Nadal: partita ancora aperta! 30-15 ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 3-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : break di Rafa! Match apertissimo a NY! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Questa volta la smorzata non funziona: in rete. 30-0 Ottima prima del russo. 4-2 CHE SCAMBIO! NADAL DEVE FARE TRE VOLTE IL PUNTO! Schiaccia, palla corta e infine, la volée decisiva contro un Medvedev INESAURIBILE! 40-15 Ancora una volée di diritto sbagliata banalmente da Nadal. 30-0 Due punti di fila al servizio. 3-2 break NADAL! STRAPPO IMPORTANTE! Scambio infinito, tra righe e nastri, ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 1-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : il russo vince anche il quarto set e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Palla corta e “parata” sottorete di Medvedev che conduce il set. 40-30 Banale errore del russo da metà campo con il rovescio. 30-15 Servizio e stop-volley di Medvedev. 15-15 Ottima risposta di Nadal di diritto. 1-1 Si salva Nadal con un bolide di servizio. AD-40 Medvedev comanda lo scambio ma poi sbaglia una comoda volée di diritto. 40-40 4 ore di gioco intanto! 40-40 SI CARICA ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 4-6 0-1 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : il russo vince anche il quarto set e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 ROVESCIO PAZZESCO! Da lontanissimo, angolo strettissimo da parte del russo. 0-15 Stecca di rovescio Nadal: lo spagnolo è nel buio più totale. 0-1 Come negli ultimi tre set, Medvedev, sotto la bolgia newyorkese, conduce il parziale. 40-15 Con fiducia, Medvedev martella e chiude a rete! 30-15 Servizio e diritto per il russo! 15-15 Ottima risposta di Nadal che si carica! INIZIO QUINTO ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 5-6 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace Nadal, il quinto. 30-15 Bravissimo Medvedev a passare da un colpo difensivo al chiudere a rete. 15-0 Il servizio e diritto non basta: il terzo colpo, per chiudere il punto, è lo smash. 4-5 Game a zero: è cresciuto tantissimo il russo. 40-0 Ottima prima esterna. 15-0 Bravissimo Medvedev con ben due volée da sotto la rete con due mani. 4-4 Parità grazie allo smash e match ...

LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 5-7 3-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Con qualche difficoltà, il russo resta avanti nel punteggio. 40-30 Nadal prova il lob sulla discesa a rete di Medvedev: lungo. 15-30 Nadal ritrova profondità ed attacca la rete. 0-15 Passante di rovescio del maiorchino quasi da terra! 3-3 Ancora equilibrio a Flushing Meadows. 40-15 Serve&volley e due game point. 30-15 Ancora uno scambio durissimo ricco di cambi di ritmo: alla fine è il ...