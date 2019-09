Ora i cattolici progressisti plaudono al Conte bis sui migranti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Giuseppe Aloisi Giuseppecambia linea sull'immigrazione. E isperano che i giallorossi vadano verso l'accoglienza per tutti Il discorso di oggi del premier Giuseppein aula ha toccato le corde dei, che hanno plaudito al cambio di linea in materia d'immigrazione. Nell'intervento che segna l'inizio delle attività del governo giallorosso, il presidente del Consiglio ha presentato la necessità di un "progetto riformatore", che interessa pure la gestione dei fenomeni migratori. Niente più "linea dura" alla Matteo Salvini, quindi. Anche la cifra stilistica muterà. I catto-dem sono favorevoli a questo cambio d'impostazione comunicativa (ha parlato della necessità di porre fine alla "arroganza delle parole"), ma sono soprattutto i fatti ad interessare quel fronte. Quello, per esempio, di cui fa parte la Comunità di ...

ChiricozziR : Cattolici sul nuovo governo: 'Ora si volti davvero pagina' - salvotib : I cattolici e il nuovo governo: 'Ora si volti davvero pagina' - massimorog : RT @comeDonQuixote: Oggi ho sentito per strada due (sedicenti) cattolici che si lamentavano perché 'il prete fa omelie troppo lunghe' Ora,… -