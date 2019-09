La Fiorentina prende le distanze dai cori sull’Heysel

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Due giorni fa, durante la festa degli ultrà della Curva Fiesole dello Stadio Franchi, è stato intonato un coro contro i 39 tifosi bianconeri morti nella tragedia dell’Heysel del 1985. Il video è diventato in breve tempo virale. E ha costretto lare ledall’accaduto. Il club lo ha fatto con un comunicato ufficiale. Laammette che alla festa erano presenti anche i dirigenti viola Joe Barone e Dario Dainelli “che però non avrebbero udito, come ribadito dal club, alcun coro relativo alla strage nel corso della loro permanenza”. La societàugualmente ledall’episodio: “Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no aoffensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, l'#Inter non prende in considerazione l'offerta per #Politano ???? - DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina prende Rachid #Ghezzal. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal #Leicester:… - CalcioNews24 : Fiorentina, cori anti Heysel: la società prende le distanze -