Joaquin Phoenix | «La mia risata in Joker vi farà piangere»

Venezia 2019 : la delusione di Joaquin Phoenix sarà da Oscar : La reazione al verdetto della giuria di Venezia 76 presieduta da Lucrecia Martel, che ha assegnato il Leone d’Oro per il Miglior Film a “Joker” di Todd Philips sta tutto nel volto di circostanza e cupo dell’attore Joaquin Phoenix. Riconvocato per il gran finale, pensava di aver vinto lui la Coppa Volpi come Migliore Attore che invece è andata a Luca Marinelli per “Martin Eden”, l’adattamento di ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Joker di Joaquin Phoenix vince il Leone d'Oro a Venezia. A Luca Marinelli la Coppa Volpi : Il risultato che tutti si aspettavano: Joker di Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix vince il Leone d’Oro alla 76/ma Mostra del cinema diVenezia. TUTTI I PREMI ASSEGNATI:Il Leone d’Argento, Gran Premio della giuria è stato assegnato a Roman Polanski per il film J’accuse.Il Leone d’Argento per la migliore regia va a Roy Andersson per il film Om det oändliga prodotto in Svezia, Germania, ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a parimerito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia una volta il premio al miglior interprete con The ...

Venezia 76 pronostici - L’Italia sogna con Martin Eden - Luca Marinelli sfida Joaquin Phoenix per la Coppa Volpi 2019 : Martin Eden film italiano più gettonato a Venezia 76 Terminate le presentazioni, questa sera alle ore 19 si terrà l’attesa consegna dei premi di Venezia 76 e soprattutto del Leone d’Oro per ...

A Venezia il «Joker» di Joaquin Phoenix - il giullare che diventerà re (ai prossimi Oscar) : Joker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixEnigmatico, conturbante, quando gli occhi cerulei si riflettono sulla superficie dello specchio quello che lo spettatore si trova davanti non è Joaquin Phoenix , ma Arthur, un uomo affetto da disturbi psichici che sbarca il lunario come clown, sognando di conquistare tutti i palcoscenici delle stand-up comedy con le ...

Viaggio nella follia di Joker a Venezia 76 - Joaquin Phoenix si fonde con il personaggio in un film visivamente inquietante (recensione) : É una mia impressione o la situazione diventa più folle lì fuori? Joaquin Phoenix nei panni di Joker a Venezia 76 ci introduce nel mondo visionario di Todd Phillips con una battuta ad effetto, che stabilisce come l'ordine stia per essere sopraffatto. Gotham City è sull'orlo del precipizio. Basta una piccola spinta. Erano alte le aspettative per il Joker di Todd Phillips, soprattutto perché portava in scena una rivisitazione dello storico ...

Tutti i Joker del cinema e della tv (e quello di Joaquin Phoenix) : Joker ritorna a farsi vivo al cinema con il volto, la risata e l’interpretazione straordinaria di Joaquin Phoenix. Non è la prima volta che la nemesi di Batman si affaccia nel mondo della celluloide, del digitale e in tv. Era il 1966 quando compare per la prima volta sul grande schermo. Allora era interpretato da Cesar Romero che con i suoi baffi fece parlare mezzo mondo (non voleva assolutamente farseli tagliare e sotto il manto di trucco era ...

Joaquin Phoenix a Venezia 76 racconta il suo Joker tra Taxi Driver e L’uomo che ride (foto e video) : Un Joaquin Phoenix a Venezia 76 già in odore di Oscar: il suo Joker è da applausi. Il regista Todd Philips (con una carriera nelle commedie tra cui Una notte da leoni e Parto col folle) ha realizzato la sua versione dell’acerrimo nemico di Batman, in un film che convince fin dal primo fotogramma. Anche perché dietro c’è un lavoro dettagliato, costruito mese dopo mese, come sottolinea Philips in conferenza stampa. Fin dall'inizio sapevamo di ...

Il Joker sociale di Joaquin Phoenix è da Oscar : Esplode la rabbia degli incazzati, dei marginali e degli invisibili, a Gotham City infuria la guerra civile dei poveri, che indossano, come un simbolo, la maschera da clown. Il Joker è uno di loro, uno dei tanti, quello però che, involontariamente, li ha ispirati. Siamo verso il finale di “Joker”, il film di Todd Phillips che tutto è tranne il cinecomic annunciato, lo spin-off sul più iconico ...

Joker - Joaquin Phoenix - Gotham e un mondo disperato da notte del giudizio : A Gotham tira una bruttissima aria e c'è Joker, un clown triste e bullizzato che inizia a provare il brivido di uccidere e finisce per sconvolgere la città. A Venezia oggi è calata l'oscurità inquietante e violenta del peggiore nemico di Batman e nulla sarà più come prima. Nuovo capitolo dei fortunati cinecomics di una maturità espressiva già senza pari, a metà tra commedia nerissima e thriller, il film di Todd Philips propone il ritratto di un ...

A Venezia applausi per il “Joker” Joaquin Phoenix : applausi a Venezia per l'atteso "Joker" di Todd Phillips, in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix che regala un'intepretazione intensa. Nel film è il comico fallito Arthur, nato per portare gioia, ma che non riesce a far ridere. Paradossalmente nella sua vita tutto è dolore e sofferenza. Phillips ha raccontato di come il film abbia "un tono diverso" rispetto a quelli ...

Il Joker di Joaquin Phoenix terrorizza (e incanta) Venezia - : Venezia si trasforma in Gotham City per la presentazione di Joker, il film interamente dedicato al nemico di Batman e, in generale, a uno dei "cattivi" più apprezzati del pubblico. Lo spin-off della saga dell'uomo pipistrello, diretto da Todd Philips, vede Joaquin Phoenix nei panni del villain travestito da clown in cerca di riscatto dopo essere stato emarginato dalla società Luigi Mascheroni Venezia si trasforma in Gotham City ...

Joker - Joaquin Phoenix è straordinario e incendiario quanto il cognome che porta (Fenice) : Voce del verbo non vedere l’ora. Solo così possiamo esprimere l’attesa spasmodica per vedere uno degli attori più viscerali del pianeta, Joaquin Phoenix, calarsi nei maledetti panni di Joker. Un ruolo che, lo sappiamo, ha visto alternarsi negli anni talenti titanici come Jack Nickolson e il compianto Heath Ledger. Il conto alla rovescia per vederne la versione “Phoenixiana” è già partito, specie perché Joaquin Rafael Bottom, per dirla con ...