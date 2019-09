Il reddito di residenza attiva | 700 euro al mese per chi si trasferisce a vivere in Molise

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Un contributo mensile per chi prende lain uno dei Comuni molisani con meno di duemila abitanti e apre un'attività per almeno cinque anni. L'idea del consigliere Antonio Tedeschi per ripopolare i piccoli paesi della regione che si concretizzerà in un bando pubblico il 16 settembre.

Corriere : Arriva il reddito di residenza attiva: 700 euro al mese in Molise - calabrianewsit : 700 euro per vivere in Molise: Ecco il 'reddito di residenza' - - Noovyis : (Regione Molise, 700 euro al mese a chi si trasferisce nei comuni che si spopolano: è il “reddito di residenza atti… -