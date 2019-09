Dal caos dell’Ilva ai rischi di Arvedi | l’autunno caldo dell’acciaio

Dal ritardo post-voto a quei tweetCaos Rousseau : parola di hacker : Dopo i risultati comunicati dal M5S a seguito della votazione sulla piattaforma Rousseau, a bocce ferme è opportuno fare qualche considerazione. La piattaforma Rousseau è sicura? E' una piattaforma opportuna? Il voto era manipolabile? Tutto è avvenuto nella maniera corretta? Segui su affaritaliani.it

Caos Brexit - opposizione unita contro il no deal. Sterlina : -20% Dal referendum : Il Caos sulla Brexit affonda la Sterlina, che precipita ai minimi da tre anni. E in Parlamento si accende la battaglia tra il primo ministro e i parlamentari che vogliono evitare il no deal

Ciro Petrone scappa Dal villaggio di Temptation Island Vip : è caos : Temptation Island Vip, Ciro Petrone scappa dal villaggio per andare dalla fidanzata Federica, cosa sarà successo? Manca poco e anche la seconda edizione di Temptation Island Vip inizierà. La data è stata svelata solo oggi e gli amanti del programma potranno vedere cosa è successo nei villaggi dei fidanzati a partire dal 9 settembre. La […] L'articolo Ciro Petrone scappa dal villaggio di Temptation Island Vip: è caos proviene da Gossip e Tv.

CAOS M5S-PD/ Arturo Parisi : fossi in Conte mi sentirei imbarazzato Dall'ok di Trump : "Chi meglio di Conte potrebbe guidare un governo di continuità nel quale il Pd è chiamato a sostituire la Lega?" dice il braccio destro di Romano Prodi

Migranti : sindaco Lampedusa - 'abbandonati Dal governo - scelta precisa per creare qui caos' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgo

Miss Italia - caos in Vigilanza Rai : Anzaldi (PD) presenta un'interrogazione - Mollicone (FdI) difende il concorso Dalle "scorie neofemministe" : Chi l'avrebbe mai detto che la rediviva Miss Italia avrebbe rappresentato il terreno televisivo su cui le forze politiche, impegnate in queste ore con le consultazioni qurinalizie per la risoluzione della crisi di governo, si sarebbero scontrate sul finire dell'estate 2019? Eppure, sembra che il concorso per l'elezione della giovane più bella dello Stivale stia offrendo continui spunti di discussione per i comMissari della Vigilanza Rai, voci ...

Napoli - il rientro Dalle vacanze è amaro : slalom tra mille cantieri - sarà caos traffico : Il rientro dalle vacanze è alle porte, per qualcuno è già arrivato anche se la città tornerà ad essere pienamente viva e caotica solo a partire dalla fine...

Maria De Filippi Dalla parte di Raffaella Mennoia : le due in barca insieme dopo il 'caos' : La fiducia che Maria De Filippi ripone in Raffaella Mennoia sembra non essere stata affatto scalfita dalle infinite polemiche che ci sono state nelle scorse settimane: i paparazzi, infatti, hanno pizzicato le due in vacanza insieme ad Ansedonia, dove la conduttrice è di casa. Gli attacchi che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto alla redattrice di Uomini e Donne, dunque, non hanno sortito alcun effetto su Maria, che ha addirittura invitato la ...

Le notizie del giorno – Nuovo scanDalo combine nel calcio italiano e caos su Juventus-Napoli : Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un Nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca ...

Caos M5s - Bugani si dimette Dalla segreteria di Di Maio : "Non sono attaccato alle poltrone" : Il consigliere comunale di Bologna ed esponente di primo piano del Movimento spiega cosa lo ha spinto a lasciare

Caos su Convertini : "Testimonial umanitario in hotel a 5 stelle pagato Dall'associazione" - : Laura Rio Polemica per un post di Dandolo. Ma «Terre des hommes»: «Tutto regolare» Approfittatore e indegno. Sono veramente dure le accuse rivolte contro Beppe Convertini, presentatore di La vita in diretta Estate, da Alberto Dandolo, il terribile giornalista del sito Dagospia che mette in piazza le magagne dei personaggi famosi. Accuse che però non vengono confermate dall'associazione umanitaria coinvolta. Ieri, dopo aver letto sul ...

Caos Autonomia - Fontana e Zaia : «Non firmiamo farsa - feriti Dalle parole di Conte» : No c’è pace per il premier Giuseppe Conte e per il Governo giallo-verde che non allontana la minaccia di una crisi. Dopo la lettera-appello del premier ai cittadini di...

Ravenna - si dichiara minorenne e scatena caos in ospeDale : espulsione : Federico Garau Convinto di ingannare le autorità, il soggetto ha fornito false attestazioni al personale ospedaliero ed agli agenti della questura. I rilievi fotodattiloscopici, però, lo hanno smascherato: si tratta infatti di un 23enne tunisino irregolare sul territorio nazionale Panico nella mattinata di venerdì all'interno del pronto soccorso del Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove un cittadino straniero ha dato in ...