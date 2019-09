Chi è Giada Gianni | la fidanzata di Charles Leclerc

Miss Italia 2019 – Chi è Giada Pezzaioli? La numero 17 bresciana ma pugliese per… amore [GALLERY] : Tutto su Giada Pezzaioli: la bella bresciana, pugliese di adozione, che sogna di diventare Miss Italia. Ecco chi è la numero 17 Tutto pronto a Jesolo per la finalissima di Miss Italia: domani sera 80 reginette di bellezza, provenienti da tutte le regioni del nostro Paese si sfideranno per la coroncina tanto ambita. Tra le ragazze in gara c’è anche Giada Pezzaioli, 25enne di Montichiari ma d’adozione pugliese: in tantissimi, ...