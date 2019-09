Caserta | a sette anni viene travolto e ucciso da un’auto in corsa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ignazio Riccio Le condizioni del bimbo, dopo il violento impatto, sono apparse subito critiche. L’ambulanza del 118 ha trasportato il piccolo direttamente all’ospedale Santobono di Napoli, ma i medici non sono riusciti a salvarlo Avrebbe compiuto 8tra pochi giorni il bambino che è statonei pressi del cimitero di Pietravairano, nelno, damobile che sfrecciava a tutta velocità. L’incidente stradale è stato drammatico e la tragedia è avvenuta davanti agli occhi dei genitori e di uno zio del piccolo. Le sue condizioni, dopo il violento impatto, sono apparse subito critiche. L’ambulanza del 118 ha trasportato il bambino direttamente all’ospedale Santobono di Napoli, il nosocomio specializzato in pediatria, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Dopo poche ore dal ricovero, nonostante le cure dello staff sanitario, il piccolo è ...

