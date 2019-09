“A cos’è servito tutto questo?” | l’inquietante grido di Massimo Sebastiani in un video

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) "A cosa èquesto?!"scaraventa contro il muro un armadio, sono le immagini dell'operaio diffuse in unche negli ultimi giorni è diventato virale. Col senno di poi, dopo l'omicidio di Elisa Pomarelli, uccisa dal taglialegna dopo che gli aveva negato la sua amicizia dopo 3 anni di frequentazione, a colpire è il messaggio, sinistramente sibillino, che lancia: "A cosa è?".

PoliticaPerJedi : @vincendola @sunsetodown Sono stato sempre contrario all’alleanza, finché Salvini non ci ha sorprendentemente servi… - andreapiumatti : @nzingaretti @pdnetwork Lo sa che in Italia paghiamo il parlamento più costoso del mondo? E cosa otteniamo in cambi… -