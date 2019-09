Vincono il Joker e le polemiche

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Pedro Armocida Leone d'Oro al film con Joaquin Phoenix. Migliori attori Ascaride e Marinelli Alla fine è un verdetto che fa molto comodo alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e al suo più longevo direttore, Alberto Barbera. Perché il Leone d'Oro è andato a un film statunitense, dal 3 ottobre nelle sale,di Todd Phillips, interpretato da un mastodontico Joaquin Phoenix - «senza di lui non ci sarebbe stato il film», ha detto il regista - il quale è venuto alla premiazione ma, per la Coppa Volpi come migliore attore, è stato superato da Luca Marinelli, appassionato interprete di Martin Eden nell'omonimo film di Pietro Marcello: «Voglio ringraziare Jack London - ha detto l'attore romano - che ha creato questo marinaio meraviglioso e dedico il premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altre persone umane: viva l'umanità e viva ...

AboutParma : #Vincono «Joker» e Marinelli - Gazzetta di Parma Vincono «Joker» e Marinelli Gazzetta di ParmaDal nostro inviato F… - joker_vinc8 : RT @GGrs74: Le finali non si giocano si vincono. Grazie di tutto Samuel. ?????????? #Etoo - la_pippi : RT @RossanaLng: Il genio e la follia alla fine vincono. #Polanski #Joker #venezia76 #BiennaleCinema2019 #LeoneDOro -