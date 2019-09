Vacanza con sorpresa | un orso in bagno in un albergo nel Montana

Elodie in Vacanza senza Marracash/ Topless e foto in barca con Mahmood : Elodie Di Patrizi in Topless in barca con l'amico Mahmood. Il settimanale Chi ha beccato la cantante in un momento piccante...

Elodie Patrizi - topless in Vacanza con Mahmood tra selfie e tuffi sfortunati : Elodie e Mahmood si godono gli ultimi giorni di mare prima di tornare ai numerosi impegni arrivati col successo che li ha travolti nell’ultimo anno. Nell’uscita in barca la cantante nata ad “Amici” sfoggia un topless da urlo, mentre il collega si ferisce alla testa a causa di alcuni ricci. A Porto Cervo i cantanti, fotografati da “Chi”, trascorrono il tempo in barca. Elodie si fa scattare alcune foto poi, per prendere un’abbronzatura più ...

Mahmood in Vacanza con Elodie : il cantante si fa male dopo un tuffo : Mahmood con il cerotto in testa: cosa è successo al cantante Piccolo imprevisto per Mahmood, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’italo-egiziano, in vacanza in Sardegna con l’amica e collega Elodie Di Patrizi, si è fatto male al largo di Porto Cervo. L’interprete di Soldi, incurante degli scogli a sfioro, non si è […] L'articolo Mahmood in vacanza con Elodie: il cantante si fa male dopo un ...

Stress da rientro - anche i cani ne soffrono : i consigli post Vacanza : Ed ecco arrivare settembre, con il temuto rientro al lavoro, ai banchi di scuola e alla routine della vita quotidiana. Un passaggio difficile non solo per le persone ma anche per i cani che hanno trascorso le vacanze con i proprietari, e che ora si trovano improvvisamente ad affrontare lunghe ore in solitudine. Gli esperti confermano che anche gli amici a 4 zampe possono soffrire di “Stress da rientro”: “Spesso a risentirne sono i cani più ...

Zendaya in Vacanza con la co-star Jacob Elordi e partono i rumors su una possibile relazione : Hanno recitato insieme in "Euphoria" The post Zendaya in vacanza con la co-star Jacob Elordi e partono i rumors su una possibile relazione appeared first on News Mtv Italia.

In Vacanza a Lampedusa con il marito : due ore dopo muore travolta da un'auto pirata : La vittima è una donna torinese: uccisa da un piccolo fuoristrada. L'automobilista in fuga rintracciato dopo qualche ora

Fabio Volo in Vacanza con la famiglia - e Johanna regala il topless : Tutto lavoro e famiglia. In attesa di terminare il suo prossimo romanzo, Fabio Volo ricarica le pile alle Baleari. Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzato in spiaggia mentre, da papà modello, gioca in acqua con i figli Sebastian e Gabriel. Ma a catturare sguardi e flash è la moglie Johanna Maggy, che regala un topless mozzafiato.

Ryanair condannata a risarcire 9 persone per il ‘danno da Vacanza rovinata’ : era stato cancellato un volo : Ryanair è stata condannata a risarcire a 9 persone il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” a seguito della cancellazione di un volo. Secondo quando stabilito dal Giudice di Pace di Palermo, infatti, la compagni aerea dovrà corrispondere la somma di 400,00 € a ciascuna delle persone coinvolte, come si legge in una nota di Codacons, che precisa: “Era infatti emerso che la cancellazione del volo non fosse per nulla imprevista. ...

Bianca Guaccero paparazzata in Vacanza con Nicola Ventola : Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono stati pizzicati dal settimanale “Chi” in Puglia, terra natale di entrambi. La conduttrice tv e l’ex calciatore hanno fatto coppia fissa per diverso tempo prima che le loro strade si dividessero. Poi lei si è sposata con il regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, mentre Ventola ha avuto Kelian dalla modella Kartika Luyet. Sui social non si sono mai persi di vista tra like e scambi di cuore, ma ...

Antonella Clerici - finita la Vacanza romantica con Vittorio Garrone : “Si torna a casa” : Antonella Clerici in viaggio verso casa dopo la vacanza francese con il compagno Vittorio Tempo di tornare a casa per Antonella Clerici. L’amata ex conduttrice de La Prova Del Cuoco ha speso le ultime settimane in vacanza con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, scegliendo ancora una volta come meta estiva la Francia. […] L'articolo Antonella Clerici, finita la vacanza romantica con Vittorio Garrone: “Si torna a ...

Eva Grimaldi : 'Imma Battaglia nuda è pazzesca!'/ Piccanti confessioni in Vacanza : Eva Grimaldi fa una piccante dichiarazione sulla moglie Imma Battaglia. Sui social l'attrice ammette: 'Imma nuda è pazzesca!'

Luca Argentero e Cristina Marino in Vacanza : la foto su Instagram (con dedica d’amore) : Luca Argentero e Cristina Marino sono sempre più felici e su Instagram si godono un’estate all’insegna dell’amore. Da sempre riservati e molto attenti a proteggere la privacy, Cristina e Luca hanno deciso di condividere sui social un momento che racconta il loro legame speciale. “All I need is you” ha scritto la Marino pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme ad Argentero. La coppia si trova in ...

Barbara D’Urso in Vacanza con Filippo Nardi - lei nega il gossip : “Non siamo fidanzati” : “Giuro, non siamo fidanzati”: così Barbara D’Urso ha smentito le voci di un flirt con Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi. La conduttrice e l’amico sono in vacanza insieme da qualche giorno. Con loro c’è un gruppo di amici del quale fanno parte anche le neo spose Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. La D’Urso e Nardi sono stati fotografati insieme più volte negli ultimi giorni, cosa che ha favorito la nascita di ...