Un posto al sole | spoiler dal 9 settembre | Mia non si trova | Franco e Vittorio la cercano

Anticipazioni Un posto al sole : l’inattesa decisione di Mia : Un posto al sole, Anticipazioni 9-12 settembre: una brutta notizia per Marina Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole continuano ad appassionare i telespettatori di Rai3. Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 12 settembre svelano che Mia prenderà una decisione inaspettata. Le tensioni tra Marina e Alberto aumentano. Arturo vuole dichiararsi colpevole. Marina, disperata per la decisione del padre, cerca aiuto in Fabrizio Rosato ...

Un posto al sole - trame al 12 settembre : Mia sparisce nel nulla - torna la Giordano : La soap opera partenopea Un posto al sole riscuote un grande successo dal 1996, come testimoniano gli ascolti registrati ad ogni puntata. Gli episodi della serie televisiva vanno in onda alle 20:45 dal lunedì al venerdì su Rai3. Venerdì 13 settembre la telenovela non sarà trasmessa per via della partita di pallavolo maschile Italia-Grecia. Le anticipazioni della prossima settimana preannunciano sconvolgenti colpi di scena. Uno di questi è la ...

Anticipazioni Un posto al sole al 20 settembre : Marina triste per la partenza di Elena : Sembra che le trame delle prossime puntate non riserveranno nessuna buona notizia per Marina Giordano. La donna credeva di aver ritrovato finalmente la sua famiglia, ma ora dovrà rinunciare a tutto di punto in bianco. Mentre il padre rimarrà in carcere, la donna avrà un po' di sollievo nel vedere tornare a casa le sue due adorate ragazze, ma Elena le darà una doccia gelata confidandole di aver deciso di trasferirsi definitivamente a Londra ...

Un posto al sole curiosità - Erik Tonelli si rivolge ai fan : Leonardo non è Tommaso : Chi segue un posto al sole saprà bene che da mesi c'è questo tormentone che riguarda il personaggio di Leonardo Arena: i fan continuano a chiedersi se dietro il suo volto simpatico e sornione possa in realtà nascondersi Tommaso Sartori. Inizialmente le trame stesse hanno portato a pensare che il personaggio rapito fosse Tommaso e che quindi Erik Tonelli stesse interpretando Tommy in seguito ad un recasting. Successivamente è stato però svelato ...

Un posto al Sole Anticipazioni : Elena torna a casa ma... : Grandi ritorni nella soap di Rai3. Elena farà ritorno a Palazzo Palladini ma le sue intenzioni feriranno sua madre Marina.

Un posto al sole - spoiler 9-13 settembre : ritorna Elena e comunica che lascerà Napoli : Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano ancora una volta dense di nuovi colpi di scena. Gli spoiler della prossima settimana 9-13 settembre rivelano che assisteremo al fatidico ritorno a Napoli di Elena, la quale sarà accompagnata da sua figlia Alice. Le due donne faranno una sorpresa a nonna Marina, anche se poi daranno lei una notizia che non la renderà affatto felice e che soprattutto lascerà senza parole anche il ...

Un posto al Sole Anticipazioni 6 settembre 2019 : Un incontro decisivo cambierà la vita di Mia : Mia si appresta a fare un incontro importantissimo e decisivo per la sua vita mentre Patrizio accetta la proposta di Vittorio.

Un posto al sole anticipazioni : BEATRICE vuole tornare allo studio Navarra : Tra i personaggi di Un posto al sole che ancora non abbiamo rivisto dopo la pausa d’agosto c’è BEATRICE Lucenti (Marina Crialesi), la giovane avvocatessa che abbiamo conosciuto originariamente grazie alle vicende dello studio Enriquez. Negli ultimi tempi, BEATRICE era stata al centro della scelta per un “colpo di testa” non da poco: ormai inserita a pieno titolo nello studio Navarra, l’ambiziosa ragazza aveva ...

Anticipazioni Un posto al sole al 20 settembre : Anita va in radio da Vittorio : Un posto al sole, la longeva soap napoletana ambientata nel quartiere di Posillipo, continuerà con le sue storie anche durante la settimana che va dal 16 al 20 settembre. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì su Rai 3, alle 20:45 circa. Nelle puntate della 3^ settimana del mese ci saranno ancora tensioni tra Filippo e Serena e Anita non si arrenderà con Vittorio. La situazione di Arturo non avrà miglioramenti Marina Giordano sarà sottotono per ...

Anticipazioni Un posto al sole 16-20 settembre : arresti domiciliari per Arturo : Sono giunte come sempre le Anticipazioni delle puntate della soap Un posto al sole, questa volta relative alla settimana dal 16 al 20 settembre. La bella notizia è che, dopo la vacanza estiva, torneranno a Napoli Guido e Mariella insieme al piccolo Lollo. Tra Serena e Filippo, invece, le incomprensioni continueranno mentre Marina dovrà affrontare il prossimo addio di Elena ed Alice nonché il dolore per la permanenza del padre in prigione. Detto ...