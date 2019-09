Order In Decline dei Sum 41 è l’album di una band metal che ci crede poco recensione

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 8 settembre 2019)Indei Sum 41 è il settimo album dellacanadese, figlia della scia rivoluzionaria pop di Dookie dei Green Day e di tutta la cultura radiofonica che ha dato vita a nuovecome i Blink 182, i Paramore e via discorrendo. I canadesi guidati da Deryck Whibley erano partiti con il rapcore di All Killer No Filler (2001) che un po' faceva il verso ai Beastie Boys ma proponeva un pop punk contrastante: le violenze chitarristiche rappate si alternavano a ritornelli altamente commerciali - Fat Lip, In Too Deep, Motivation - e tracciare una linea di separazione tra il punk melodico già presente e le novità dei primi 2000 si faceva sempre difficile. Tuttavia, con questo nuovo album i Sum 41 si rivelano per ciò che sono: unache ci ha sempre creduto. Lo abbiamo capito con i tanti tributi ailica presenti in rete - ...

OptiMagazine : Order In Decline dei @Sum41 è l'album di una band metal che ci crede poco (recensione) -