I forconi contro questo governo FdI in piazza contro Pd-M5s

Salvini - ora alle urne. Ed è scontro con Conte. Lega pronta a portare in piazza militanti “con forconi” : Urne a tutti i costi. Salvini punta sempre alle elezioni anticipate, "il 20 sfiduciamo Conte, poi prima si vota meglio e'". Lo scontro odierno e' sulla Open Arms. Il responsabile del Viminale ha annunciato ricorso contro la decisione del Tar del Lazio di sospendere il divieto di ingresso in acque italiane e il premier ha chiesto in una lettera di far sbarcare i minori. "Conte vuole restare a palazzo Chigi, si comporta come se non fosse stato ...