Gazzetta | Sarri è guarito dall’allergia al turn-over

Gazzetta : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Ancelotti e Sarri : Juventus-Napoli è anche la sfida tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, figli di Arrigo Sacchi e dell’Appennino tosco-emiliano, come racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Accomunati dalle origini, eppure così distanti oggi nei modi di fare e nel look oltre che nel calcio Diversi nelle traiettorie e nello stile, vicini nel genio che insegue la bellezza e inventa (dal Pirlo regista al Mertens centravanti): i mondi di Sarri e Ancelotti sono in ...

Juve-Napoli - Gazzetta : “I sarristi azzurri pronti allo sgarro allo Stadium. Un precedente fa ben sperare” : Juve-Napoli, l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza la possibile chiave tattica del march, indicando i possibili protagonisti azzurri La settimana di Juve-Napoli infiamma la Serie A e mantiene alta la concentrazione in casa Napoli, dove più di un sarrista è pronto a fare lo sgarro all’ ex tecnico azzurro che ora siede sulla panchina bianconera. edizione odierna de ‘La Gazzetta dello ...

Gazzetta : sabato il Napoli potrebbe essere più sarrista della Juve : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ripercorre il quarto gol del Napoli contro la Fiorentina, un gol che sa di passato, che sa di Sarri. tre uomini contro 6 difensori che toccano il pallone di prima e con tre tocchi vanno in gol in modo così perfetto da apparire persino facile Questo perché Ancelotti intelligentemente non ha cancellato il bagaglio di gioco che il Napoli ha ereditato dalla gestione Sarri, ma lo ha arricchito e ...

Gazzetta : Sarri salta la prima - ma alla Juve era già successo con Conte : A proposito, strano il destino: Sarri arriva alla Juve, il sorteggio del calendario gli propone l’esordio in casa contro la sua ex squadra e una malattia glielo evita scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della doppia assenza di Maurizio Sarri contro Parma e Napoli. Tutta colpa della polmonite presa in Cina a cui si sono aggiunti antipatici calcoli renali. Maurizio non ci sarà oggi in conferenza, lo sostituirò Nedved e sabato scenderà in ...

Gazzetta a Sarri : “Gestire è più importante di allenare. Coi campioni serve la diplomazia” : Alberto Cerruti, sulla Gazzetta, si occupa di Maurizio Sarri che è alla vigilia della tradizionale partitella di Villar Perosa. “Capirà, più ancora del giorno della presentazione, che cosa significa la Juventus”. Cerruti ricorda che per lui non varrà soltanto il motto bonipertiano “Vincere è l’unica cosa che conta” cui pure Sarri dovrà attenersi (“perché nessun tifoso bianconero, e più in generale nessuno tra gli avversari pensa che ...

Gazzetta : Il Napoli torna alle idee di Sarri. Se non arriva un attaccante gioca Mertens : Il Napoli non ha mollato su nessuna delle trattative aperte i questa sessione di mercato. Il club azzurro, con De Laurentiis, è andato fino in fondo senza però riuscire ancora a chiudere i colpi necessari per rafforzare l’attacco. C’è bisogno di un bomber, uno che realizzi 30 gol, ha detto il presidente del Napoli, e quell’uomo potrebbe essere Mauro Icardi, ma la trattativa con l’Inter appare molto complessa soprattutto ...

Le pagelle di Lady Italiano alla Gazzetta : Sarri incredibile - Ancelotti è generoso - portava i salami : La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una curiosa intervista a Lady Italiano, la maestra d’inglese di numerosi tecnici italiani che sbarcati in Inghilterra hanno dovuto imparare la lingua, ma anche di calciatori che hanno preso lezioni d’Italiano. Si chiama Simona Italiano, a 52 anni e vive a Londra dal ’91, ha cominciato per caso la sua avventura con il calcio, ma oggi può annoverare una lunga lista di campioni tra i suoi ...

Magia Gazzetta : il circo è diventata giostra - la Juventus ora è Sarriland : Il trattamento mediatico è cambiato Lo abbiamo già scritto. Lo rifaremo ancora. Il trattamento mediatico Sarri è cambiato dall’oggi al domani. La copertina di oggi della Gazzetta dà l’esatta dimensione della rivoluzione copernicana. La Juventus giocherà alle 13.30 la prima amichevole della stagione, contro il Tottenham. Il quotidiano sbatte in prima pagina “Benvenuti a Sarriland”. E all’interno doppia pagina: “Parte la ...

Gazzetta : Non è la tuta a contare ma il campo : è lì che Sarri è già un attrattore potente : IL TECNICO DELLA JUVE Sarri quanto conta nella scelta dei nuovi acquisti? La domanda FIlippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport. Le affermazioni di De Ligt che ha precisato che Sarri è uno dei motivi per il suo arrivo alla Juve, hanno smentito l’idea che la tuta operaia potesse allontanare i campioni. Ed invece il campione corteggiato da mezza Europa ci ha tenuto a sottolineare che non per Cristiano Ronaldo, ma per Maurizio Sarri ...

Gazzetta : “Ancelotti e Sarri spingono De Laurentiis a cercare i big” : Nella pagina delle opinioni della Gazzetta, Maurizio Nicita fa notare il cambio di rotta del Napoli e del presidente De Laurentiis. “Cambio di rotta” definisce l’apparente nuova volontà del presidente di acquistare un big. Il titolo scelto è: Come mai ora De Laurentiis vuole un big?”. “Tutta colpa di Carlo. E di Maurizio”, scrive così l’inviato della Gazzetta a Dimaro. Nicita ricorda che l’estate scorsa, ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...