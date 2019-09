Facebook cambia | è veloce e semplice

Facebook cambia le sue regole per il riconoscimento facciale automatico : Facebook cambia le regole nel sistema di riconoscimento facciale per taggare gli amici nelle foto. Per attivare la funzione servirà il consenso esplicito.

Aria di cambiamenti per WhatsApp a fine estate : da Memoji alla migliore integrazione con Facebook : Si sente odore di importanti cambiamenti per WhatsApp in questo periodo. La nota app di messaggistica, infatti, si appresta ad accogliere aggiornamenti particolarmente pesanti in grado di cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la piattaforma. Almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento. Dopo aver analizzato più da vicino la questione sulle contromisure più severe per evitare l'utilizzo del servizio ai minori di 16 anni, ...

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

Whatsapp e Instagram cambiano look : diventeranno 'from Facebook' : In un momento storico in cui tutto sembra ruotare attorno ai social network negli ultimi anni due in particolare hanno riscosso particolare successo tra gli utenti. Si tratta di Whatsapp e Instagram, elementi divenuti ormai complementari a Facebook, piattaforma di riferimento e proprietaria dei contenuti promossi dalle due applicazioni. Se per Whatsapp il punto di forza rimane la facile accessibilità e soprattutto l'alternativa ai vecchi e cari ...

"Facebook - privacy al centro e una sola grande chat" - come cambia il social dopo la stangata : Il ceo di Facebook, Zuckerberg, spiega in che modo cambierà la progettazione di nuovi servizi dopo la multa record della Ftc e annuncia gli sviluppi per le sue creature: "Entro l'anno al via la 'corte d'appello' per i contenuti rimossi"