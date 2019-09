Controllore Amat trova portafoglio con 860 euro e lo restituisce | “Non sono un eroe”

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 8 settembre 2019)undi un turista e non ci pensa due volte a restituirlo. Enrico Buffa,dell’non vuole essere definito un eroe ma il suo è stato un gesto che pochi avrebbero fatto. Ha restituito indietro il, di proprietà di un turista francese, con dentro 860, carte di credito, bancomat e documenti. «Quando ho visto quel– racconta al Giornale di Sicilia – ho subito pensato che fosse giusto sporgere denuncia e fare in modo che tornasse nelle mani del legittimo proprietario». Stava lavorando sulla linea 806 che porta a Mondello e tra i sedili ha notato ilcon dentro oltre a carte di credito, bancomat e documenti di riconoscimento, ben 860. Ha fatto denuncia e il borsello è stato restituito al turista francese. L’uomo ha voluto ringraziare ilper un gesto per nulla scontato. I due si...

