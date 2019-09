Ancelotti pensa a Lozano e Llorente per l’attacco contro la Sampdoria

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019)sta approfittando della sosta per valutare bene lo stato di salute della squadra e cercare nuove soluzioni tattiche che gli permettano di non ripete prestazioni come quella di Torino.lapotrebbe esserci l’esordio di una strana coppia,., secondo la Gazzetta dello Sort che garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica. L’esterno messicano ha dimostrato anche durante gli impegni della Nazionale di cosa è capace e di quanto sia un tormento per le difese avversarie Il talento è indiscusso, tratta il pallone con una velocità incredibile, la stessa che spacca le difese nelle ripartenze. Fino ad oggi Callejon-Mertens e Insigne hanno garantito 6 reti in due giornate, ma la vicinanza della sfida Champions, potrebbe indurre il tecnico a preservarli provando un nuovo assetto in campo con lo spagnolo che ha dimostrato di essere in una buona forma ...

