Usa,stretta su rifugiati:dem insorgono

L'amministrazione Trump intende bloccare il programma per iche ha consentito a quasi 3mln di persone in fuga dalle guerre o dalla fame di essere accolti negli Usa dal 1980 quando venne approvato il 'Refugee Act'. Lo riporta il New York Times,segnalando che Trump intende cancellare l'intero programma riservandosi il diritto di ammetteresolo nel caso di emergenze. I candidati democratici alla presidenza sono insorti. "Abbiamo bisogno di piùe non di meno", ha tuonato il texano Beto O'Rourke.(Di sabato 7 settembre 2019)