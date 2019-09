Sparò contro auto | congedato carabiniere

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Roma, 7 sett. (AdnKronos) – – di Silvia MancinelliE’ statoil maresciallo che il pomeriggio del 16 marzo 2018 in via Ozanam (quartiere Gianicolense), allora in servizio nella Compagnia dei carabinieri Roma-San Pietro, esplose un colpo d’arma da fuoco in direzione dell’con due sospetti che aveva provato a investirlo per sfuggire a unllo. Il proiettile colpì una donna e sua figlia in sella a uno scooter nella stessa direzione di marcia della Mini in fuga. Soccorse e portate all’ospedale San Camillo, vennero ricoverate, la prima in prognosi riservata non in pericolo di vita per ferita di arma da fuoco alla spalla sinistra e la seconda per lesione meno grave al braccio sinistro. Il maresciallo Raffaele Russo, che era in ferma volontaria, venne punito con la sanzione disciplinare della ‘consegna di rigore’ di cinque giorni ...

