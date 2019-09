La città delle 40 chiese e delle 100 campane | Acireale debutta a Le Vie dei Tesori e apre

La top ten delle città più vivibili : Vienna al primo posto - nessuna italiana tra le migliori : Per il secondo anno consecutivo Vienna è la città più vivibile del mondo. La capitale austriaca resta sul gradino più alto del podio della classifica annuale dell'Economist Intelligence Unit (EIU), davanti a Melbourne, Sydney, Osaka e Calgary. Male l'Italia: nessuna città rientra tra le migliori.Continua a leggere

Perché Barcellona è una delle città migliori se vuoi aprire una startup : (Foto: Getty Images) Probabilmente quando pensiamo a Barcellona abbiamo quasi tutti un’idea abbastanza univoca: pensiamo allo sport, al turismo, ai grandi festival musicali popolari in tutto il mondo. Ma c’è un’altra faccia che Barcellona sta spingendo: quella legata all’innovazione, alle startup e all’imprenditoria. Il ruolo di Barcellona sta diventando sempre più strategico. Tra le aziende più importanti che vi hanno sede possiamo annoverare ...

Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne : ospiti e programma completo tra città e Triennale : Ci sarà Anche Renato Zero a Il Tempo Delle Donne, che da questa'anno raddoppia con cento eventi sparsi per la città e la Triennale di Milano. L'artista romano è atteso per la giornata del 4 settembre, nella quale rilascerà una Delle prime intervista in vista del rilascio del nuovo album in programma per il 30 settembre. L'appuntamento è fissato per le ore 16 presso la Sala Balzan della Fondazione Corriere, con tutti i posti occupati per ...

Al Meeting di Rimini ci si interroga sul futuro delle città : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – ”Una città è bella quando prima di tutto non è necessariamente legata a una situazione armonica. Dovremmo separare il concetto di bello da quello di armonia. Il bello sta anche nella discontinuità, nella varietà, nell’intensità con cui cambiano i paesaggi che attraversiamo, sia concreti che sociali”. Nel terzo e ultimo incontro dedicato al rapporto tra città, bellezza e dimensione temporale al ...

Al Meeting di Rimini ci si interroga sul futuro delle città : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – ”Una città è bella quando prima di tutto non è necessariamente legata a una situazione armonica. Dovremmo separare il concetto di bello da quello di armonia. Il bello sta anche nella discontinuità, nella varietà, nell’intensità con cui cambiano i paesaggi che attraversiamo, sia concreti che sociali”. Nel terzo e ultimo incontro dedicato al rapporto tra città, bellezza e dimensione ...

Al Meeting di Rimini ci si interroga sul futuro delle città : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – ”Una città è bella quando prima di tutto non è necessariamente legata a una situazione armonica. Dovremmo separare il concetto di bello da quello di armonia. Il bello sta anche nella discontinuità, nella varietà, nell’intensità con cui cambiano i paesaggi che attraversiamo, sia concreti che sociali”. Nel terzo e ultimo incontro dedicato al rapporto tra città, bellezza e dimensione ...

Su A58-TEEM mobilità dolce come il miele : la Concessionaria fonda la città delle Api [GALLERY] : Su A58-TEEM la mobilità si conferma dolce come il miele non solo in virtù della realizzazione di piste ciclabili innovative integrate al Tracciato (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) ma anche grazie all’installazione di arnie corazzate tra SudMilano e NordLodigiano. Tangenziale Esterna SpA ha fondato, infatti, nelle campagne di Paullo e Comazzo lambite dall’Autostrada taglia-file una Città delle Api ...

Su A58-TEEM mobilità dolce come il miele : la Concessionaria fonda la città delle Api : Su A58-TEEM la mobilità si conferma dolce come il miele non solo in virtù della realizzazione di piste ciclabili innovative integrate al Tracciato (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) ma anche grazie all’installazione di arnie corazzate tra SudMilano e NordLodigiano. Tangenziale Esterna SpA ha fondato, infatti, nelle campagne di Paullo e Comazzo lambite dall’Autostrada taglia-file una Città delle Api ...

Dopo la protesta delle femministe a città del Messico - sei poliziotti sono stati sospesi nell’ambito delle indagini su due stupri : Sei poliziotti di Città del Messico sono stati sospesi nell’ambito delle indagini sugli stupri di due adolescenti avvenuti all’inizio di agosto. Nel paese ci sono state diverse proteste organizzate dei movimenti femministi contro la violenza sulle donne, che hanno marciato

Russia - incendio alla base militare : sale a 7 il numero delle vittime. Nelle città vicine si fa scorta di iodio contro le radiazioni : sale a 7 il numero dei morti causato dall’incidente avvenuto giovedì 8 agosto nell’area militare di Nyonoksa, nella regione di Arkhangelsk durante i test di un motore jet a propellente liquido. A riferirlo è proprio il dipartimento di comunicazione dell’agenzia nucleare russa Rosatom, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Nel frattempo i residenti delle città della Russia settentrionale vicine alla base militare stanno ...

Caldo record - allerta per il weekend africano : l’elenco delle città da bollino rosso : Un'ondata di Caldo record, la più torrida dell'estate, si sta per abbattere sull'Italia: per tutto il weekend, da oggi, venerdì 9 agosto, a domenica 10 agosto, le temperature saranno in aumento anche al Centro Nord, arrivando a sfiorare i 40 gradi. Ben 8 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, da Firenze a Roma, da Brescia a Campobasso.Continua a leggere

Giustizia - il ministro Bonafede : “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non riguarda i tempi dei processi e non interessa ai cittadini” : La separazione delle carriere dei magistrati? “Non ha nulla a che fare con i tempi della Giustizia che interessano i cittadini”. Così il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega perché l’ultima richiesta della Lega non può entrare nella riforma della Giustizia. Una richiesta che ha infiammato il clima all’ultimo consiglio dei ministri con il guardasigilli andato allo scontro duro con la colLega leghista Giulia Bongiorno. ...

Imprese in rosa : la classifica mondiale delle città più attrattive : Dell Tecnologies ha appena pubblicato l’atteso Dell Women Enterpreneur Cities Index. L’indice analizza il grado di attrattività di 50 città

La morte di Mario ce lo insegna : il problema delle nostre città è il mercato della droga non i migranti : La tragica vicenda del carabiniere ucciso – i fatti e il loro trattamento mediatico – è, dolorosamente, esemplare. Ci mette di fronte, con fastidiosa, perturbante evidenza, i punti oscuri e deboli del nostro mondo: un orribile compendio che meriterebbe di essere studiato nelle scuole. Eccoli:1. La categorizzazione del presunto colpevole: immediata, totalizzante. Sono stati tutti i nordafricani, ...