Farmaci | con lo stop brusco agli oppioidi 3 volte più rischi di overdose

Concorso psicologo - tecnico biomedico e Farmacista : cv a settembre : settembre si presenta come un mese interessante per quanto riguarda i concorsi pubblici e selezioni a favore di laureati in psicologia, tecniche di laboratorio biomedico e farmacia. I bandi che andremo a elencare sono stati pubblicati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni del Lavoro - Sezione Sardegna (psicologo); dall'Ente di Supporto tecnico Amministrativo della Regione Toscana (tecnico laboratorio biomedico) e ...

Concorsi biologi - Farmacisti e chimici : 22 posizioni - scadenza a settembre : Attualmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato tre bandi di concorso pubblico, per conto del Ministero della Salute per il conferimento di 22 posti con il ruolo di biologo, farmacista e chimico, da assegnare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a settembre Il direttore generale del personale dell'organizzazione e del bilancio ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, ...

Der Spiegel : “Soldi di Pfizer contro la sigaretta elettronica per continuare a vendere Farmaci e prodotti antifumo” : Il colosso farmaceutico Pfizer ha donato “milioni di euro” per finanziare campagne e associazioni contro la sigaretta elettronica. La e-cig infatti rappresenta una minaccia per i suoi ricavi di oltre 2 miliardi di dollari legati alla vendita di prodotti antifumo, che includono gomme da masticare, farmaci e cerotti. A rivelarlo è un’inchiesta dello Spiegel che dimostra come la società americana, abbia sostenuto l’Alleanza ...

Super cerotto sperimentale rilascia vaccini e Farmaci : speranze contro melanoma e malattie infettive : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato un rivoluzionario cerotto sperimentale in grado di rilasciare farmaci e vaccini. Basato su microscopici aghi, immette i medicinali nel giro di un solo minuto. Nei test di laboratorio risulta potenzialmente efficace contro il melanoma e patologie infettive.Continua a leggere

“Molti anziani sono ‘sedati’ con Farmaci non necessari” : ne prendono troppi - rischio effetti collaterali : I pensionati prendono troppe medicine, “fino a 7 al giorno e milioni di ‘over 65’ non ne hanno nemmeno bisogno“. Lo denuncia l’associazione Age Uk, organizzazione no-profit, che ha rilasciato un nuovo report online. “Un pensionato su cinque arriva a prenderne anche 7 al giorno e circa il 39% almeno cinque“, rivela il report. La stragrande maggioranza “dei pensionati inglesi (86%) sta assumendo ...

Concorso per assistente sociale - Farmacista e istruttore contabile : scadenza a settembre : Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati emanati alcuni concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, farmacista e istruttore contabile. I bandi, con scadenza fissata al 16 settembre, verranno espletati presso L'Unione Bassa Est Parmense (per assistente sociale), all'Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara (per farmacista) e presso il Comune di Poggiorsini (per quanto riguarda il ruolo di istruttore ...

Farmaci : ok al biologico per gli adolescenti con dermatite atopica : Nuove armi per aiutare gli adolescenti con dermatite atopica. La Commissione europea infatti ha esteso l’autorizzazione all’utilizzo di dupilumab nell’Unione europea anche nei ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con dermatite atopica da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica. Si tratta del primo farmaco biologico approvato in Europa per il trattamento di questi pazienti, rileva Sanofi in una nota. “La ...

Concorso per assistente sociale - per biologo e per Farmacista : scadenze a inizio settembre : Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati resi pubblici dei nuovi concorsi per la professione di assistente sociale, di biologo e di farmacista. I bandi, con scadenza nei primissimi giorni settembre, verranno espletati presso il Comune di Saronno (per l'assistente sociale); l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Portici (relativamente a una borsa di studio per un biologo) e presso l'Azienda unità locale socio-sanitaria di ...

Mai conservare i Farmaci in bagno e attenzione al colore : l’allarme di AIFA sull’utilizzo di medicine mal conservate o scadute : Ci si chiede spesso se i farmaci scaduti possono essere utilizzati o meno, se sono ancora efficaci o se possono essere dannosi per la salute. Per chiarire la questione AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – ha voluto spiegare, in una nota stampa, che senso ha la scadenza su un medicinale e perché è importante rispettarla. La data di scadenza dei medicinali – si legge nella nota – non è la mera conseguenza di considerazioni arbitrarie ...

Dieta anti-cancro - conclusi primi test : ‘Effetti simili ai Farmaci curativi’ - ecco cosa ridurre : Una Dieta con ridotto contenuto dell’amminoacido metionina, che si trova nella carne rossa e nelle uova, rallenta lo sviluppo del tumore al colon-retto e del sarcoma, nei topi e ha effetti positivi sul metabolismo degli esseri umani sani: gli scienziati ora vogliono capire se è efficace anche sugli esseri umani malati. ecco cosa c’è da sapere.Continua a leggere

Sanità - AIMO : “Serve un tavolo con AIFA sulla rimborsabilità e l’appropriatezza dei Farmaci” : Un tavolo tecnico con AIFA sui criteri di rimborsabilita’ e di appropriatezza in particolare dei farmaci innovativi, ma in generale anche di tutte le altre terapie delle varie branche specialistiche. E’ quanto richiesto da AIMO-Associazione italiana medici oculisti, che ha partecipato oggi, insieme ad altre societa’ scientifiche, all’incontro che si e’ tenuto presso la commissione Igiene e Sanita’ del Senato ...

C’è preoccupazione per la resistenza ai Farmaci contro l’hiv : (foto: Getty Images) La resistenza ai farmaci contro l’hiv è un problema. Lo è già da qualche tempo, tanto che nel 2017 l’Oms ha lanciato un piano per monitorare e trovare soluzioni. Progressi relativamente al monitoraggio della resistenza sono stati fatti in diversi paesi, con l’avvio di programmi ad hoc per stimare l’emergenza e la trasmissione delle forme del virus resistenti. Ma gli sforzi per monitorare il fenomeno ...

Pfizer punta all’alleanza con Mylan : verso un colosso dei Farmaci generici da 20 miliardi di fatturato : Riorganizzazione per il colosso della farmaceutica Pfizer. Il gruppo ha annunciato oggi di avere in programma lo scorporo della divisione Upjohn di medicinali come il Viagra, il Lyrica e...