Sicilia | WWF | 82 tartarughine nate sulla spiaggia di Selinunte

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) Mamma tartaruga è arrivata dal mare nella notte fra il 3 e il 4 luglio scorso e ha scelto proprio l’arenile davanti l’area sacra dell’acropoli diper deporre le sue 95 uova: il nido è stato sorvegliato da subito dai volontari del WWFArea Mediterranea, che hanno subito messo in sicurezza il nido, grazie anche all’aiuto degli operatori della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa di Legambiente e sotto la vigilanza della Guardia Costiera di Mazara del Vallo e della Ripartizione Faunistica di Trapani. Anche i residenti e i bagnanti, che nei giorni seguenti hanno visitato ladiCastelvetrano, hanno giocato un ruolo fondamentale nella tutela del nido, vigilando e tenendo sempre informati i volontari WWF delle eventuali anomalie di cui si accorgevano. La schiusa delle uova è iniziata nella notte fra il 25 e il 26 agosto e fino ad oggi sono ...

ecoNewspaper : 82 taratughine nate nella spiaggia di Selinunte in Sicilia - mariluchio : RT @WWFitalia: Bellissime notizie dalla #Sicilia! In provincia di #Ragusa sono nati 121 piccoli di #tartaruga Caretta caretta. Solo quest… - mina_parco : RT @WWFitalia: Bellissime notizie dalla #Sicilia! In provincia di #Ragusa sono nati 121 piccoli di #tartaruga Caretta caretta. Solo quest… -