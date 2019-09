Sbaglia e invece del collirio mette negli occhi la colla | terribile quello che accade dopo

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Una donna anziana era stata operata di cataratta e le era stato prescritto ildareuna volta al giorno. La donna, Irmgard Holm di Glendale che vive in Arizona, un giorno hato flaconcino e,dire delle gocce di, ha messo gocce di. Quando si è resa conto dell’errore ha messo subito acqua fresca ma il danno ormai era tale che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari. I medici che l’hanno visitata hanno capito immediatamente la gravità della situazione e l’hanno dovuta sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico. Ora la donna sta bene ma ha rischiato di perdere la vista per una disattenzione che le sarebbe potuta costare molto cara.

MeacciEnrico : @Marco_dreams Possono trovare conforto co' @BarillariM5S che se doveva dimette e oggi invece non lo fa' più! Quell… - Upupa234 : E invece non sbaglia perché il gallo prende il palo - arcadiaMMXV : @Ale_Riks @mrmarcellopa @Emacarlo @FicarraePicone E' quando il pdc si sbaglia ad ordinare la cena e invece della pi… -