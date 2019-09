Non è una bufala la tassa sulle merendine | la proposta del ministro Fioramonti

“Sembri una vecchia!”. Elisa Isoardi - il dettaglio Non passa inosservato : critiche da tutte la parti : Finita la pausa estiva Elisa Isoardi è pronta a tornare in sella. Le prime ore negli studi de ‘La Prova del Cuoco’, trasmissione alla guida della quale è stata confermata al timone per il secondo anno consecutivo, non sono state delle migliori. Tutta colpa di una foto che la bella conduttrice ha postato su Instagram e ha richiamato l’attenzione dei tanti fan che giornalmente la seguono. Colpa del look che secondo molti non è adeguato a ...

Caro ministro Provenzano - so che per te questa è la battaglia di una vita. Ora Non ti fermare : Caro Peppe, come tanti ho letto della tua nomina e mi è venuta una gran voglia di scriverti. Sono delle riflessioni che sottopongo alla tua attenzione – da giovane del Sud e militante del tuo stesso partito – come spesso abbiamo fatto in questi mesi, tra una telefonata e l’altra o nelle assemblee. Ho iniziato a conoscerti la sera in cui rinunciasti alla candidatura alle Politiche, denunciando il clientelismo e il familismo in ...

Barbara D’Urso - brutto incidente : «Vi ho nascosto una cosa. Preferivo Non raccontarlo» : brutto incidente per Barbara D’Urso. La conduttrice che lunedì 9 settembre torna in tv con Pomeriggio 5 è apparsa in un video sui social con un collare cervicale svelando di aver nascosto a tutti di essere caduta circa una settimana fa e di essersi fatta davvero male. Nelle ultime ore erano circolate delle foto ed è per questo che la D’urso ha voluto fare chiarezza e spiegare ai propri fan come stanno le cose: «Vi ho nascosto una ...

Mario Serpa risponde per le rime a Simone Di Matteo : 'Uomini e Donne Non è una Onlus' : Sembrava essere giunta momentaneamente al termine la polemica di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne contro Raffaella Mennoia, storica autrice del programma condotto da Maria De Filippi. Ma dopo giorni di silenzio, dovuti probabilmente a qualche provvedimento preso contro Mario Serpa e Teresa Cilia, la questione è tornata ad essere di grande attualità in seguito alle affermazioni di Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari che con lei ha ...

Barbara D'Urso - brutto incidente : «Vi ho nascosto una cosa. Preferivo Non raccontarlo» : brutto incidente per Barbara D'Urso. La conduttrice che lunedì 9 settembre torna in tv con Pomeriggio 5 è apparsa in un video sui social con un collare cervicale svelando di aver...

Non è stata una bella Italia quella vista in Armenia : Un’Italia brutta ma concreta centra la quinta vittoria in cinque partite. Si fa quindi in discesa per l’Italia i percorso

Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in rosso : ” sarò deluso dal Non aver guidato una Ferrari? Dico che…” : Lewis Hamilton sincero e a cuore aperto a Monza: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp d’Italia Si accendono i motori domani sulla pista di Monza, per le prime prove libere del Gp d’Italia. Intanto oggi nel paddock del circuito brianzolo i piloti hanno incontrato i tifosi e la stampa, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’appuntamento italiano. photo4/Lapresse Reduce dal secondo ...

Roma Non è una città per disabili : le storie di Luca e Matteo - rimasti “prigionieri” in metropolitana : Due episodi simili, avvenuti lo stesso giorno, a due diversi ragazzi in carrozzina. Entrambi sono rimasti intrappolati in...

Vuelta a España 2019 - Philippe Gilbert : “È una bellissima sensazione. Non voglio più pensare alla mancata partecipazione al Tour” : Philippe Gilbert, l’uomo perfetto per la tappa perfetta. Bilbao premia il “Re del Belgio”, che conquista la dodicesima tappa della Vuelta a España 2019 con un attacco dei tempi migliori sulla salita conclusiva, l’Alto de Arraiz; ascesa che conduceva al cuore pulsante della regione autonoma dei Paesi Baschi. Settantaseiesima vittoria in carriera per il Campione del Mondo di Valkenburg 2012, che a fine stagione lascerà la ...

Live Non è la D’Urso : Pamela Perricciolo ospite con una notizia bomba : Live Non è la D’Urso anticipazioni 1°puntata: Barbara D’Urso ospita Pamela Perricciolo Da domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 tornerà ufficialmente Live Non è la D’Urso, dopo il grande successo della scorsa stagione sopra ogni aspettativa e sempre sopra all’obiettivo della rete. Secondo le anticipazioni della prima puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso tornerà sul caso Mark Caltagirone ...

FrosiNone - suora indagata per maltrattamenti in una casa famiglia : Giuseppe Aloisi Una suora, che opera in una casa famiglia della provincia di Frosinone, è indagata per maltrattamenti. Le presunte vessazioni segnalate da un genitore Siamo ancora nel bel mezzo di un'indagine, ma una suora è stata chiamata in causa per presunti maltrattamenti ai danni di almeno un minore. Stando alla prime informazioni, che derivano da fonti locali come Frosinone Today, il caso potrebbe riguardare più di una singola ...

Nadal : “Berettini sta andando bene - Non mi aspetto una passeggiata” : Dopo l’impresa di ieri adesso ad attendere Berettini sul suo percorso negli Us Open c’è Nadal, l’ex numero 1 del mondo, che ha parlato del suo avversario spendendo parole di elogio per il suo percorso e sottolineado che non si aspetta che sarà una passeggiata contro di lui ”Berrettini sta avendo un grande anno, è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match. Che cosa puoi aspettarti delle semifinali di uno Slam? Non puoi ...

Reddito di cittadinanza - "così Non va" : chi (e perché) ha chiesto una verifica : Maurizio Landini, segretario Cgil, non fa sconti al nuovo governo: chiede una verifica sul Reddito di cittadinanza "perché...

Per avere una casa “smart” Non serve stravolgere l’impianto elettrico : Con il sistema YESLY, prodotto dall'azienda torinese Finder e molto facile da installare, si possono accendere luci e abbassare tapparelle con lo smartphone o la voce