Il no alle trivelle è miope e dannoso

(Di venerdì 6 settembre 2019) Fiducia dei mercati, con uno spread in netto e costante calo ormai da giorni, e ricomposizione della frattura con l’Europa sono i primi due effetti del nuovo governo giallo-rosso. Due segnali importanti che vanno capitalizzati, ma che non dureranno a lungo, se non accompagnati da un progetto chiaro e da azioni coerenti e conseguenti. A partire dall’economia.Negli ultimi giorni sono circolate due versioni di un programma di governo. La prima, una bozza del 2 settembre, mancava del tutto di una visione di politica economica; la seconda, due giorni dopo, migliorativa rispetto alla precedente. In attesa di conoscere il programma che il Presidente del Consiglio presenteràCamere per ottenerne la fiducia, ci sembra il caso di condividere alcune considerazioni su quanto finora letto.Innanzitutto tre constatazioni iniziali. Bene aver affermato con chiarezza ...

