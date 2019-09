Fonte : romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Roma –sabato 7 e domenica 8 settembre fra le stazioni Romae Romaper lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea per il traffico deimerci, previsti nell’ambito del Corridoio intermodale Scandinavo – Mediterraneo. Lo si legge in una nota di Rfi. Circa 55 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) e delle ditte appaltatrici saranno impegnati in ognuno dei due giorni per l’abbattimento del cavalcavia che attraversa il Parco dell’Appia Antica. L’intervento rappresenta la prima fase dei lavori che si concluderanno la prossima primavera con il rifacimento del cavalcavia che consentira’ la ricucitura della viabilita’ stradale e pedonale all’interno del parco. Inoltre, le linee di alimentazione elettrica deisaranno ...

romadailynews : Cantieri su binari tra Tuscolana e Ostiense: modifiche a treni: Roma – Cantieri sabato 7 e… -