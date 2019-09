US Open – Tutto facile per Nadal | lo spagnolo spazza via Schwartzman in tre set | in

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio potente e rovescio a chiudere, battuta tenuta a zero dal romano. 40-0 Altra prima ingiocabile, bene Matteo! 30-0 Servizio vincente per Berrettini. 15-0 Lungo il dritto di Monfils. INIZIA IL quinto set! 3-6 Altro servizio vincente, si decide tutto al quinto set! 40-15 Prima vincente del francese, due set point. 30-15 Doppio fallo di Monfils che forza la seconda. 30-0 Nastro ...

Golf – Cervino Open : tutto pronto per il nono evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private : Sul percorso del Golf Club Cervino (5-7 settembre) difende il titolo il dilettante Giacomo Fortini. Si comincia mercoledì 4 settembre con la Pro Am. Ingresso libero per il pubblico L’Italian Pro Tour Banca Generali Private torna in alta quota per il classico appuntamento stagionale con il Cervino Open, giunto alla quinta edizione. Il torneo, in calendario anche nell’Alps Tour, è in programma da giovedì 5 settembre a sabato 7 sul percorso ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini : “E’ una cosa folle - è tutto davvero fantastico” : Matteo Berrettini è nei quarti di finale degli US Open 2019. Un’impresa storica del tennista romano, che riporta un italiano dopo 42 anni tra i migliori otto a New York. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in tre set sul russo Andrey Rublev. Queste le parole raccolte a caldo a fine partita: “E’ una cosa folle, penso che ci vorrà qualche ora per rendermi conto di quello che sono riuscito a fare oggi. Vedo nel mio box il ...

US Open – Tutto facile per Osaka : Gauff ko in due set - staccato il pass per gli ottavi : Naomi Osaka avanza senza problemi agli US Open: Gauff ko in due set Naomi Osaka ha trionfato in maniera estremamente facile nella notte italiana nel match contro Coco Gauff, valido per i sedicesimi degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. La tennista giapponese ha trionfato dopo appena un’ora e 7 minuti di gioco, portandosi a casa la vittoria contro la giovanissima ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (27 Agosto). Tutto facile per Nadal - Zverev si salva. Eliminati Tsitsipas e Bautista Agut - tris azzurro al secondo turno : Si sono completati i match del primo turno nel tabellone maschile. Dopo le vittorie di Novak Djokovic e Roger Federer, è arrivata anche quella di Rafael Nadal. E’ stato un ottimo esordio per lo spagnolo, che ha dominato l’australiano John Millman, che lo scorso anno raggiunse i quarti di finale a New York, imponendosi nettamente in tre set con il punteggio di 6-3 6-2 6-2. E’ stata anche la giornata delle eliminazioni ...

US Open – Tutto facile al primo turno per Kvitova e Ostapenko - battute in due set Allertova e Krunic : La ceca liquida la propria avversaria in due semplici set, stesso risultato ottenuto dalla lettone al cospetto della serba Krunic Cominciano con il piede giusto gli US Open di Petra Kvitova e Jelena Ostapenko, le due giocatrici staccano il pass per il secondo turno, superando rispettivamente Allertova e Krunic. La tennista ceca si impone con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e venti di partita, guadagnandosi così la possibilità di ...

US Open – Tutto facile per Medvedev - il russo asfalta l’indiano Prajnesh e vola al secondo turno : Il russo, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, non lascia scampo al proprio avversario superandolo in tre set Tutto facile per Daniil Medvedev nel primo turno degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di New York. Il tennista russo non lascia scampo all’esordio all’indiano Prajnesh Gunneswaran, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2. Il fresco vincitore del Masters ...

Open Arms - via libera allo sbarco dei minori - Salvini : 'Ha deciso tutto Conte' : Ventisette minori sbarcano dalla Open Arms. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha ceduto alle pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, seppur non senza polemiche. Secondo il leader della Lega 'la responsabilità è tutta del capo dello stato che, con questo gesto, ha aperto un precedente che potrebbe ritorcersi contro'. Dopo 16 giorni termina la permanenza sulla nave per i minori non accompagnati che erano a bordo. A Lampedusa ...