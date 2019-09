Quando parlava di anno bellissimo Conte diceva bugie | dice Bonometti

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) C'è una cosa che gli industriali italiani si aspettano dal nuovo governo: “Una parola chiara sul fatto che lavoro e impresa costituiscono una risorsa di questo Paese, da preservare e rilanciare. Deve dire come intende sostenerli, con quali misure, con quali modalità, con quali tempi” come racconta a La Stampa nell'edizione in edicola che lo intervista, il presidente di Confindustria Lombardia Marco. Fatti non parole, dunque. Nessuna “cambiale in bianco”, dunque. Tanto più che si tratta, sottolinea, di un “governo formato da due forze politiche che finora non hmai condiviso alcun progetto comune. Vedere per credere e aspettare per vedere, il motto. Vige lo scetticismo. Anche se non c'è alcuna “nostalgia per quell'esecutivo, che non ha fatto nulla di buono per le imprese e, in alcuni casi, ha peggiorato la situazione”. Casomai oggi gli industriali sono ...

