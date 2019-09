L' uomo perde sempre se la sua avversaria è una macchina violenta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Francesca Amé Diventa una mostra la sceneggiatura visiva del regista per il film «Red Cars» mai realizzato David Cronenberg, che manipolatore. Siamo al Mac di Lissone, Brianza piena. La Ferrari, che ancora esulta per la vittoria di domenica scorsa e celebra i 90 anni della scuderia, si prepara per il Gran Premio di Monza: c'è profumo di epica, ma Cronenberg, si sa, preferisce modellare incubi. E qui, nelle sale del Museo di Arte Contemporanea, il 76enne regista canadese (La Mosca, Spider, La zona morta, A History of violence, A dangerous method, Cosmopolis, Maps of the stars e, su tutti, Crash: quanti ne avete (ri)visti?) inaugura, voce flautata e sorriso elegante, «Red Cars» (da oggi al 24 novembre, ingresso libero), una mostra curata da Domenico De Gaetano. Alle pareti duecento immagini tratte dal libro d'artista concepito da Cronenberg nel 2005 per Volumina - che, insieme ...

