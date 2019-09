Luca Zaia | la profezia | M5s-Pd | abbraccio mortale I grillini saranno

"Quella tra Pd e M5s non è un'alleanza - ma un abbraccio mortale" dice Luca Zaia : È colpito soprattutto dalla composizione dei ministri, il governatore del Veneto Luca Zaia. Ovvero dal fatto che ne siano stati tagliati sette su dieci. “Non è banale”, osserva. “Ne sono rimasti tre: Di Maio che è il capo politico del Movimento, Bonafede che era dato per scontato e poi Costa. È come dire che prima hai sbagliato sette volte su dieci” commenta nell'intervista al Corriere della Sera, versione per l'edicola. Più che discontinuità, ...

Luca Zaia - in Veneto Pd e M5s uniti? Anche qui l'alleanza fallisce : lo schiaffo dei grillini ai dem : "Con una buona sintesi, specie se a Roma nascerà un governo rossogiallo, non possiamo escludere a priori un dialogo con i cinquestelle". Con queste parole il Pd ha messo le mani avanti in attesa degli sviluppi a Palazzo Chigi e si è aperto a una possibile intesa col M5s Anche dalle parti di Venezia.

"Io sarò come un nido di vespe per tutti" - dice Luca Zaia : A come Autonomia. Prima lettera dell'alfabeto e anche primo obiettivo del futuro nuovo esecutivo dopo il voto, che potrebbe essere a forte trazione leghista. C'è questa priorità nella testa del governatore veneto Luca Zaia che, in un'intervista all'edizione cartacea del Corriere della Sera, rilancia la questione e la mette al primo posto tra gli obiettivi del nuovo governo. Che non sa se sarà a guida verde Lega, ma se lo augura vivamente: “Noi ...

Attilio Fontana e Luca Zaia : "Feriti dalle parole di Giuseppe Conte - nessuno fermerà l'autonomia" : "Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali - ricorderà benissimo - abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che

Luca Zaia bombarda Conte e governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neanche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l