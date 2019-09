Grazie al creatore di Super Smash Bros | Xbox è ora di tendenza su Twitter in Giappone

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) Durante uno speciale Direct dedicato a. Ultimate, ildella saga Masahiro Sakurai ha presentato il nuovo DLC dedicato Banjo-Kazooie.Dovete sapere che la serie Banjo-Kazooie era in origine disponibile sulle piattaforme Nintendo ma come lo stesso Sakurai ha spiegato durante l'evento, Microsoft ha acquisito Rare (lo studiodella saga) nel 2002 ed è ora in possesso dei diritti dell'IP. Sakurai ha ovviamente ammesso che Nintendo e Microsoft sono rivali, tuttavia il colosso americano ha permesso a Nintendo di inserire Banjo-Kazooie nel suo titolo, per questo motivo Sakurai ha in un certo senso pubblicizzato:"Se avete intenzione di giocare Banjo-Kazooie, potete farlo su. Lo sto dicendo anche se siamo in una trasmissione di Nintendo, giocatelo su."Leggi altro...

