Formula 1 – Dalla morte di Hubert ad un possibile futuro in rosso | ” sarò deluso dal non

Formula 1 - Montezemolo allontana Hamilton dalla Ferrari : “gli abbiamo venduto qualche macchina - ma…” : Nel corso dei festeggiamenti per i 90 anni della Ferrari in Piazza Duomo ha parlato anche Montezemolo, soffermandosi sul futuro di Hamilton Una giornata di festa per la Ferrari, vissuta al massimo da tutti i tifosi del Cavallino, presentatisi in diecimila in Piazza Duomo per rendere omaggio a chi ha reso grande nel tempo il team di Maranello. photo4/Lapresse Presenti tanti personaggi del passato, tra cui anche Luca Cordero di Montezemolo, ...

Formula 1 - Ricciardo scosso dalla morte di Hubert : “avevo deciso di non correre il Gran Premio di Spa - poi…” : Il pilota australiano è apparso tra i più scossi per la morte di Hubert, che faceva parte del programma junior Renault Un undicesimo posto che non conta niente per Daniel Ricciardo, felice che il Gran Premio del Belgio sia finito dopo quanto accaduto ieri ad Anthoine Hubert. Photo4/LaPresse Una morte che ha colpito profondamente l’australiano, considerando che il pilota francese faceva parte del programma junior della Renault, ...

Formula 2 – Incidente Spa - dalla Spagna importanti aggiornamento sulle condizioni di Correa : Juan Manuel Correa ha rischiato di perdere le gambe: nella notte l’intervento che ha salvato gli arti inferiori del pilota di Formula 2 rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente di ieri a Spa Il mondo del motorsport è ancora sotto shock dopo il tragico Incidente di ieri avvenuto poco dopo il primo giro del Gp del Belgio in Gara-1 di Formula 2. Per Anthoine Hubert non c’è stato nulla da fare: il 22enne francese è infatti ...

Formula 1 - Team Haas e Alfa Romeo Racing ‘sfruttate’ dalla Ferrari : il Cavallino studia in vista di Monza : La Ferrari ha deciso di far montare in Belgio i ‘motori evo 3’ ai propri Team clienti Haas e Alfa Romeo Racing, per valutarne l’evoluzione in vista del Gp di Monza La Ferrari ha deciso di rimandare al Gp di Monza l’utilizzo del motore evo 3, ma ne valuterà l’evoluzione e le prestazioni già in Belgio. In occasione di questo week-end a Spa, infatti, il Cavallino ha deciso di montare il proprio propulsore ...

Formula 1 – Polemiche a Spa! Pesante lamentela dalla tribuna - un tifoso scrive al circuito : “questa la vista dal mio posto” [FOTO] : Spettacolo rovinato sull’Eau Rouge: ingombrante cartello impedisce agli spettatori in tribuna di vedere la pista, piovono lamentele in Belgio E’ iniziato il weekend di gara di Spa: i piloti sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp del Belgio, davanti a tantissimi spettatori che già riempiono le tribune del circuito in attesa dello spettacolo delle qualifiche e della gara. Non mancano però le lamentele: un ...

Formula 1 – Hulkenberg ‘scaricato’ dalla Renault - il tedesco non nasconde il suo dispiacere : “è un peccato” : Nico Hulkenberg saluta la Renault dopo la decisione del team francese di ingaggiare Esteban Ocon al suo posto dal 2020 Nico Hulkenberg è stato ‘scaricato’ dalla Renault: il pilota tedesco non sarà più un pilota del team francese a partire dal termine della stagione 2019 di F1. La Renault ha infatti annunciato oggi l’ingaggio di Esteban Ocon, che dal 2020 sarà compagno di squadra di Daniel Ricciardo. Photo4 / LaPresse Dopo ...

Formula 1 - niente ferie per i motoristi della Mercedes : Toto Wolff ‘spaventato’ dalla Ferrari in vista di Spa : Il team principal della Mercedes ha parlato del lavoro svolto dai suoi motoristi durante il mese di agosto, soffermandosi poi sull’appuntamento di Spa Le vacanze sono finite, il circus della Formula 1 è pronto a tornare in pista per il primo appuntamento della seconda parte di stagione. Nel prossimo fine settimana si terrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa, una gara iconica che regalerà certamente emozioni e ...

Rakitic Juventus : ecco la Formula studiata dalla Juve per il croato : Rakitic Juventus – Secondo quanto riportato da Tuttosport , continuano i contatti fra Juventus e Barcellona. La formula studiata dalla Juve per arrivare al croato, è quella dello scambio tra Emre Can ed Ivan Rakitic. Il Barcellona, che ha a disposizione calciatori del calibro di De Jong, Arthur, Busquets ed il giovanissimo Alena (ai quali vanno aggiunti […] More

Formula 1 – Clamorose indiscrezioni dalla Germania : si mette bene per Bottas : Esteban Ocon verso un contratto biennale con la Renault: dalla Germania la clamorosa indiscrezione Un’estate caldissima, in casa Mercedes: il team di Brackley, in attesa di tornare in pista, deve decidere il futuro dei suoi piloti. Se quello di Lewis Hamilton non è in discussione, quello di Bottas è a rischio ed a prendere il suo posto potrebbe arrivare Esteban Ocon. dalla Germania, però, arriva però una clamorosa indiscrezione, che ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 – Verstappen via dalla Red Bull? Horner per nulla allarmato : “sono tranquillissimo - ecco perchè” : Christian Horner sereno sulla situazione di Verstappen: il team principal della Red Bull per nulla allarmato su un possibile addio dell’olandese Nelle ultime ore ha fatto clamore uno scoop davvero incredibile, secondo il quale la Ferrari avrebbe rifiutato le proposte di Verstappen ed Hamilton, preferendo di puntare sul giovane Leclerc. In molti, dunque, si sono domandati se il pilota olandese della Red Bull si sia stancato del suo ...

Formula 1 – La strana partenza del Gp di Hockenheim : prima la safety car - poi si parte dalla griglia! [VIDEO] : partenza ‘bagnata’ nel Gp di Hockenheim: prima diversi ‘formation lap’ dietro la safety car, poi si parte dalla griglia Inizia sotto la pioggia il Gp di Germania 2019. Il tracciato di Hockenheim è stato bersagliato da una pioggia battente che è diminuita solo pochi minuti prima dell’inizio della gara. L’asfalto bagnato dall’acqua ha costretto i piloti a diversi ‘formation lap’ dietro la ...

Formula 1 - Marko allontana Vettel dalla Ferrari : “se vuole uscire dalla crisi - ecco cosa deve fare” : Il super consulente della Red Bull ha parlato della situazione di Vettel, dandogli un sorprendente consiglio in vista della prossima stagione La stagione di Sebastian Vettel rischia di essere una delle peggiori della sua carriera, considerando i 100 punti di ritardo incassati da Hamilton dopo appena dieci gare. Photo4/LaPresse Incidenti, errori e fuori pista hanno condizionato finora l’annata del tedesco, che non riesce a tirarsi ...

Dalla Formula 1 alla Dakar - Fernando Alonso rompe gli indugi : “vi dico cosa ho in mente” : Il pilota spagnolo ha parlato del proprio futuro, facendo chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci sul futuro di Fernando Alonso, dividendosi tra un ritorno in Formula 1 e un debutto nella Dakar. AFP/LaPresse A spegnerle entrambe ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto al lancio della “Liberbank Challenge” di eSports, evento che sta ...