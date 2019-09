Di Maio e Grillo | retroscena | Dovrebbe prendersi un anno sabbatico Chi sono

Governo Conte 2 - Di Maio : “Con Beppe Grillo differenze di vedute su programma - ma non c’è stato bisogno di chiarirsi. Ci vogliamo bene” : “Beppe Grillo? Con lui ci sono state differenze di vedute sui 20 punti, sul programma, ma non c’è stato alcun bisogno di chiarimento”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, capo politico del M5s, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera degli iscritti M5s su Rousseau al nuovo Governo Conte con il Pd. “Giustamente una persona che guarda avanti come Beppe, guarda quei 20 punti e pensa sempre che siano troppo poco. Ci ...

"Grillo ha dato il consiglio giusto a Di Maio : fare un passo indietro" dice Ruocco : Ma il passo indietro fatto da Luigi Di Maio che ha rinunciato alla vicepresidenza di Palazzo Chigi, è una vittoria di chi? Di Beppe Grillo, per esempio? Alla domanda che le pone Il Messaggero nell'intervista all'edizione di carta, la presidente della Commissione finanze a Montecitorio Carla Ruocco risponde semplicemente che si tratta di un gesto “di responsabilità e di intelligenza politica”, in particolare perché “Beppe come sempre avrà saputo ...

Luigi Di Maio - le pressioni private di Grillo : "Come alla Standa". Umiliato - retroscena sul passo indietro : La rinuncia a fare il vicepremier Luigi Di Maio l'ha motivata, con un video su Facebook, tirando in ballo il medesimo passo indietro dal fronte Pd. Ma la verità, spiegano vari retroscena incrociati, è che sul leader del M5s sono arrivate le pressioni fortissime da parte del fondatore, Beppe Grillo.

M5S - il peso delle pressioni di Grillo sulla scelta. Di Maio : i ruoli? Li decide Conte : Le tensioni tra il garante e il capo politico, che ora punta sul Viminale ma potrebbe stare fuori dall’esecutivo

Conte - Di Maio e Grillo : Rousseau deciderà i destini dei tre leader : Rousseau, non il filosofo Jean Jacques ma la piattaforma online del Movimento 5 Stelle, viene agitato come una clava. Luigi Di Maio definisce “determinante” la consultazione online sulla nascita del governo con il Partito democratico e in effetti martedì sarà il D-Day. Non solo per la creazione dell’esecutivo ma soprattutto per gli equilibri interni al Movimento 5 Stelle, per il suo assetto futuro. Insomma per i ...

Beppe Grillo bacchetta Di Maio. Ecco le sue parole : Il comico tifa inciucio e lancia un appello al Pd: "È un'occasione unica". Ma non manca di dare una sferzata anche i suoi: "Sono esausto. Pensate solo alle poltrone". Torna a infuocare il dibattito politico Beppe Grillo in questi giorni di febbrili trattative per il Governo Conte Bis. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono ancora a lavoro per trovare un’intesa che sembra cosa fatta ma si devono sciogliere gli ultimi, rischiosissimi, nodi. ...

Conte termina le consultazioni. E Grillo striglia Di Maio : Ore decisive per la formazione dell'esecutivo giallorosso. Giuseppe Conte ha concluso le consultazioni e ora la parola passa ai partiti, che devono terminare il confronto sul programma e la squadra di governo. Il presidente del Consiglio incaricato dovrebbe salire al Colle tra domani e dopodomani per sciogliere la riserva. Nelle scorse ore il capo politico M5s, Luigi Di Maio, si è riunito con i suoi ministri e sottosegretari, ...

Grillo arrabbiato con Di Maio : “Incapace di cogliere il bello - punti doppi come a Standa” : Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, si rivolge, senza negare la sua arrabbiatura, al capo politico pentastellato Luigi Di Maio: "Tre teste, sì, una rivolta a Luigi, incazzata ed ancora stupefatta per l’incapacità a cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose. Con i punti che raddoppiano come alla Standa”.Continua a leggere

Grillo a Di Maio : "Basta con i punti che raddoppiano come alla Standa" : Beppe Grillo scrive indirettamente a Luigi Di Maio nel bel mezzo delle trattative per la formazione del nuovo governo con il Partito Democratico. “Luigi e le tre teste” è il titolo dell’intervento del comico genovese su Il Fatto Quotidiano, nel quale sostanzialmente raccoglie un invito di Nicola Zingaretti e spiega di avere “una testa rivolta a Luigi, incazzata e ancora stupefatta per l’incapacità di cogliere il bello intrinseco nel poter ...

Beppe Grillo : "Incazzato con Luigi Di Maio" : “Luigi e le tre teste”. È questo il titolo dell’intervento di Beppe Grillo che, sul fatto, quotidiano si rivolge al capo politico M5s.Dopo la risposta del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, con il tweet ‘Mai dire mai...’, il garante del M5S si rivolge a Di Maio, parlando di “una testa rivolta a Luigi, incazzata e ancora stupefatta per l’incapacità di cogliere il bello intrinseco nel ...

L'ex candidata M5s al veleno : "Il voto su Rousseau? Alla fine decidono Grillo e Di Maio" : "Io avevo vinto ma Grillo ribaltò il voto. Lo statuto blinda Di Maio: lui e il garante possono annullare tutto", dice Marika...

Beppe Grillo - la rabbia contro Luigi Di Maio : "Basta parlare di poltrone" - il messaggio "nascosto" : Compagni, riproviamoci. Dopo l' alta tensione di venerdì, la pattuglia pentastellata prova a ricompattarsi attorno a Luigi Di Maio. Il capo politico dei Cinquestelle, ieri, è stato chiuso in un appartamento a due passi dal Pantheon in una sorta di war room con i suoi fedelissimi: i due capigruppi, P

Governo - Grillo avverte Di Maio : non inseguire poltrone. Rivolta anti-Rousseau : ROMA La tensione esplode all'ora di cena. Quando Beppe Grillo con un post irrompe nella snervante trattativa sul ruolo di Luigi Di Maio nel futuro esecutivo: «Oggi è...

Grillo : "I ministri vanno individuati fuori dalla politica". È uno schiaffo a Di Maio? : Al termine di questa seconda giornata di consultazioni è arrivato l'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo. Il garante del Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente pilotato questa crisi; prima aprendo alla formazione di un nuovo Governo con il Pd, poi con l'endorsement per il Premier Conte ed infine, oggi, chiedendo che i nuovi ministri - almeno quelli dei 5 Stelle, ovviamente - siano individuati al di fuori del mondo della politica.Il ...