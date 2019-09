Da Sassari a Roma minacciando suicidio | ritrovata donna scomparsa

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019)– Ieri pomeriggio e’ stataindenne una cinquantaseienne diil 3 settembre. Laaffetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei Carabinieri. Alla fine e’ stata individuata dalla compagnia dicentro presso ponte Garibaldi in buone condizioni fisiche. È stata quindi portata al Policlinico Umberto I per una visita psichiatrica per essere poi affidata alla Sala operativa sociale del Comune di. L'articolo Daproviene daDailyNews.

